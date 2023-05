Soddisfatto Santoni: "Contro il Centobuchi la squadra ha dato tutto"

Messo il punto a un periodo totalmente negativo e ora il Potenza Picena può guardare con un altro spirito alle ultime giornate. "Mi soddisfa – commenta l’allenatore Giuseppe Santoni – il pareggio colto contro l’Atletico Centobuchi, terza forza del campionato, considerando la forza dell’avversario e il nostro periodo complicato". Alla fine la soddisfazione nasce dalla considerazione che la squadra ha dato tutto. "Ha fatto il massimo, mi sono piaciute la compattezza, la forza mentale, la capacità di stare in partita, la voglia di fare risultato a tutti i costi. Siamo anche andati vicini al gol ma anche loro nel finale hanno avuto un’occasione". E adesso si pensa alla trasferta con il Monticelli. "Già siamo concentrati su questa gara, su un avversario che in casa ha perso solo una volta ed è riuscito a ribaltare partite che sembravano perse. Noi dobbiamo continuare sulla strada imboccata domenica scorsa". Mancano quattro sfide alla fine. "Ai miei – conclude – chiedo il massimo impegno per garantirci la permanenza nella categoria".