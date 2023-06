Sofia e Milena, le regine fabrianesi Raffaeli-Baldassarri, dominio agli Assoluti

Sofia Raffaeli, alla 53ª edizione dei campionati Italiani di ginnastica ritmica che si sono svolti in questo fine settimana al Pala Ghiaccio di Folgaria, conquista il titolo italiano assoluto e in totale 5 medaglie d’oro. La Formica atomica, cresciuta nella Ginnastica Fabriano allenata da julieta Cantaluppi e Ktiostina Ghiurova, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il tricolore cui si sono aggiunti i 4 titoli individuali (cerchio, palla, clavette e nastro). La campionessa del mondo ha disputato quattro magistrali esecuzioni conquistando 134.550 punti e piazzandosi davanti alla compagna di squadra Milena Baldassarri (4 argenti e un bronzo), tre volte assoluta nel 2018, 2020 e 2021. La fabrianese vince l’argento con 125.150, dopo quattro esibizioni di livello mondiale. Terzo poto per Viola Sella (Milanese forza e Coraggio), mentre l’altra fabrianese, Lorjen D’Ambrogio, al suo esordio non riesce ad esprimere tutto il suo talento. Ieri, nell’ultima giornata degli individuali, Sofia Raffaeli si è aggiudicata tutte e quattro le gare di specialità. La campionessa del mondo e vice campionessa d’Europa, dopo l’All around di sabato ha vinto tutti e quattro titoli di specialità. Per la ginnasta fabrianese alla fine sono cinque gli ori ottenuti con uno strapotere schiacciante. Il Vulcano di Chiaravalle è in una continua crescita tecnica che, in questo momento non ha rivali. Solo la sua compagna Milena Baldassarri riesce a tenerle testa conquistando altri tre argenti e un bronzo (clavette) 2. In totale anche per lei sono cinque le medaglie conquistate, sommando l’argento all’all around per la migliore ginnasta italiana ai Giochi di Tokyo. "Anche i campionati assoluti 2023 – commenta la vice presidente della Ginnastica Fabriano – confermano la supremazia della ritmica fabrianese". Dal sito ufficiale del comune di Fabriano si legge: "Sofia e Milena, le nostre cittadine onorarie, ci regalano un’altra immensa soddisfazione, sono campionessa e vice campionessa d’Italia. La vincitrice della 53ª edizione del Campionato italiano assoluto di ginnastica ritmica è Sofia Raffaeli. Ma la soddisfazione è assoluta perché il podio è firmato Ginnastica Fabriano, la nostra Milena Baldassari conquista infatti il secondo posto. La giovanissima, Lorjen D’Ambrogio, al suo esordio agli assoluti, invece, paga un po’ di emozione ma avrà sicuramente tantissime altre occasioni per esprimere il suo talento. Le nostre ragazze, lo staff tecnico e la Ginnastica Fabriano continuano a regalarci straordinarie emozioni confermando #Fabriano capitale, unica e indiscussa, della ginnastica ritmica!".

Sempre a Folgaria nella finale nazionale del Campionato d’insieme Allieve la Ginnastica Fabriano era in pedana con Chiara Apo, Victoria Bruno, Beatrice Cerquetella, Beatrice Rossi e Veronica Zappaterreni, accompagnate dalla tecnica Valeria Carnali si sono esibite alle cinque funi. La linea verde della ginnastica raggiunge la finale con il primo punteggio di giornata, ma nella finalissima uno sfortunato finale le fa scivolare in sesta posizione. In Egitto, le individualiste Junior Team Italia, Gaia Mancini e Lara Manfredi hanno affrontato la Pharaohs Cup entrambe con due attrezzi. Sia Gaia Mancini (palla per 0,05 punti, nastro) che Lara Manfredi (cerchio e clavette) non riescono ad entrare in finale.

Angelo Campioni