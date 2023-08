Sofia Raffaeli "Per me è come una vittoria"

Dopo gli entusiasmanti successi ai Mondiali di Valencia, la ginnastica ritmica parla sempre più spesso fabrianese. Oltre alle stelle Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, si aggiungono anche alcune atlete che fanno parte della squadra delle farfalle (anche loro andranno a Parigi) che si sono formate alla scuola della Ginnastica Fabriano, come Martina Centofanti e Daniela Mogurean, all’ombra dell’allenatrice Jiulieta Cantaluppi che ha dato loro una impostazione e una preparazione incredibile su tutti i fronti. Per Sofia Raffaeli, dopo lo strapotere nei mondiali dello scorso anno in Bulgaria, non era facile riconfermarsi ad alti livelli, invece con umiltà e tanta voglia di rimanere ai vertici è riuscita a mantenere la calma e a vincere tre argenti, un bronzo e a ottenre un quarto posto mancando il podio per un niente.

Il "Vulcano" di Fabriano si è laureata vicecampionessa del mondo di ginnastica ritmica. L’agente delle Fiamme Oro è scesa di un gradino rispetto all’edizione del 2022, ma rimane ai vertici planetari della disciplina. Con il totale di 135.700, l’azzurra giunge alle spalle di Darja Verfolomeev, leader dell’All around grazie al suo 137.450. La sfida fra le due ginnaste continuerà anche nel prossimo anno, prima con il campionato europeo e poi alle Olimpiadi nella capitale francese.

In tutti gli sport c’è sempre un vincitore e uno che perde, però non è possibile affermare che questa secondo posto sia una sconfitta per la stella allenata da Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli, dopo aver vinto tre argenti (contando quelli di specialità a cerchio e palla) e il bronzo nel Team Ranking. Sofia chiude la 49ª kermesse Mondiale con quattro medaglie e porta il suo personale palmares a quota dodici piazzamenti. Straordinaria anche Milena Baldassarri, inserita nel gruppo B in virtù del 15° posto nel torneo di ammissione, guadagna due posizioni e conclude 13ª con il personale di 125.700 (cerchio 31.600, palla 32.200, clavette 31.100, nastro 30.800). Il drago di Ravenna, che non manca una finale mondiale nel completo dal 2017, si esalta in pedana, senza sbagli, felice per aver conquistato giovedì il pass olimpico (seconda partecipazione consecutiva).

"Senza Milena non ci sarei andata alle Olimpiadi – scherza una sorridente Raffaeli durante l’intervista alla Rai in mixed zone, tra un abbraccio e l’altro –. Sono contenta per i tre argenti ma non sottovalutate il bronzo per Nazioni perché è una medaglia di tutto il movimento. La piazza d’onore di oggi però mi rimarrà nel cuore. Ho fatto la gara per divertirmi". "Ho provato a vincere, ovvio, e anche se non ci sono riuscita per me vale come una vittoria – continua la stella fabrianese –. Ho saputo reggere una gara difficile e non ho mollato dopo la piccola perdita alle clavette, con un nastro che ho fatto alla grande proprio per lasciare un ricordo indelebile, visto che era l’ultimo esercizio del mondiale. Fino adesso, in carriera, non avevo mai pianto di gioia, questa volta mi sono lasciata andare. L’emozione era grande, ci ho messo tutta me stessa, senza pensare ad altro se non alla pedana e alla musica. Esserci riuscita è la cosa più bella che si possa provare. Dedico il risultato alla mia famiglia – afferma il vulcano di Chiaravalle – e soprattutto alla mia società, la Ginnastica Fabriano, e alle mie allenatrici, che sono state fondamentali per il mio percorso di crescita. Mi hanno sostenuto tantissimo. Fabriano è la mia casa, ci sosteniamo a vicenda, anche con le ragazze in palestra, le tecniche, dalla prima all’ultima, comprese quelle che sono rimaste in Italia. La mia espressività è migliorata, è vero. Il codice dà molta importanza all’artistico e ci abbiamo lavorato settimane intere. Non è facile, serve concentrarsi e liberarsi al tempo stesso. Gran parte del merito – conclude il talento fabrianese – va agli esercizi montati da Julie, che sono dei veri e propri capolavori e che io cerco di interpretare al meglio. Gran parte di questo successo è anche suo".

In questi mondiali molti rumors si sono avvicendati su Sofia Raffaeli e la sua storica allenatrice Julieta Cantaluppi (l’atleta che continua ad allenarsi alla Ginnastica Fabriano è stata affiancata in questa gara da Claudia Mancinelli). In diretta Rai, è emersa l’indiscrezione che le due al momento si sarebbero allontanate ma che si starebbe facendo di tutto per ricucire lo strappo.

Angelo Campioni