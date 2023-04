Softball A1, Macerata pareggia a Parma

Da Parma la squadra del Macerata Sfotball torna con un pareggio nella terza giornata del campionato di A1. La squadra di coach Benito Francia Ventura perde gara 1 (1-2), ma si aggiudica gara 2 (7-5) con una reazione che fa ben sperare per il futuro. Alla fine Taurus Donati Gomme Old Parma e Macerata Softball rimangono appaiate in classifica con 2 vittorie e 4 sconfitte. Combattuta la prima gara, emozionante la seconda con sorpassi e controsorpassi che determinano incertezza nel risultato. Alla fine arriva l’allungo decisivo nel sesto inning quando una serie di errori della squadra di casa e le valide di Colepio (singolo) e Fagioli (doppio) fissano il risultato sul 7-5. Sabato alle 18 Macerata Softball ospiterà sul diamante di via Cioci l’Inox Team Saronno, un’altra delle grandi del softball italiano.