Softball, Ares Macerata in forma: doppia vittoria contro Castelfranco

L’Ares Safety Macerata centra due vittorie nell’ultima giornata di andata del massimo campionato di softball. Le maceratesi superano Castelfranco e allungano il passo considerando che devono recuperare il turno di sette giorni fa, rinviato per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. In gara1 Macerata si impone (1-0) segnando un punto nella seconda ripresa con due doppi consecutivi di Chiara Giudice e Sophie Roberts, prima di chiudere la porta con l’ennesima prestazione maiuscola in pedana di Luana Luconi, autrice di un complete game shutout con otto strikeout a referto. Il Castelfranco fa affidamento su Chiara Biasi, ma la sua buona partita non evita la sconfitta delle locali.

Gara2 inizia invece con gli attacchi più contratti contro i lanci di Chantelle Ladner e Jessica Tolmie e per sbloccare il punteggio serve un’imprecisione difensiva, che dà il via a un inning da tre punti di Macerata: Severini segna su palla non trattenuta dal catcher, Guglielmi su lancio pazzo e Fagioli spinge a casa un punto con un singolo. Le Thunders accorciano con il contatto di Casetta, ma Macerata allunga sul 5-1 con il doppio di Giorgia Cacciamani nella parte bassa del quarto inning. Giulia Zennaro con un Rbi double porta il punteggio sul 5-2, ma Castelfranco non riesce a segnare altri punti e Macerata porta a casa uno sweep che l’allontana dalla zona calda della classifica.