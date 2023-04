Softball: le campionesse di Saronno soffrono, ma alla fine riescono a battere Macerata

Macerata Softball perde nella 4ª giornata di A1 le due partite casalinghe (1-2, 0-2) contro le campionesse in carica dell’Inox Team Saronno. Gara 1 rimane fino al 5° inning sullo 0-0 con le lanciatrici Alice Nicolini (Saronno) e Luana Luconi (Macerata) che controllano gli attacchi avversari. Nel 6° Saronno fa valere le sue qualità con la valida di Marrone (triplo) a cui seguono le battute di Rotondo (singolo) e Longhi (triplo) per portarsi sul doppio vantaggio. Macerata non demorde e nell’ultimo parziale segna un punto su valida di Marica Guglielmi, trovandosi poi nella possibilità di ribaltare il risultato con le tre basi piene vanificate dall’ultima eliminazione.

In gara 2 sale in cattedra la lanciatrice Stephanie Trzcinski, l’australiana di Saronno, che perde a un solo out a causa di Gioia Tittarelli che colpisce un singolo. La grande prestazione dell’australiana (arricchita da 12 K) è determinante per la vittoria di Saronno, ma va sottolineata anche la buona prova di Chantelle Maree Ladner, l’australiana di Macerata, (solo 3 valide concesse). Saronno trova il vantaggio già al 1° inning con il punto segnato da Rotondo su palla non trattenuta dal catcher. Il raddoppio al 5° inning provocato dal tentativo di Marrone di rubare la seconda base, ne approfitta Bettinsoli che corre dalla terza a casa.

Macerata nei primi quattro incontri di inizio campionato ha già affrontato tre delle più forti compagini (Forlì, Bollate e Saronno) reggendo bene sul campo, tenendo sempre aperti i match e dimostrandosi all’altezza della A1.