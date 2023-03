Softball, Macerata verso l’esordio Tesserate due nazionali australiane

Sono giorni di lavoro per le ragazze del Macerata Softball che sabato esordiranno a Forlì nell’A1 di softball. Il club del presidente Carlo Migliorelli e del diesse Marta Gambella ha confermato il manager cubano Benito Francia Ventura, coadiuvato dal coach Romulus Malerba e da Emanuele Menghi, dal preparatore atletico Giacomo Gentilucci, dal fisioterapista Patrizio Domizi e dalle allenatrici Uliana Vallese, Fosca Mariani, Elisabetta Morresi e Elisa Grifagno. Il roster è composto da Giorgia Cacciamani, Ilaria Colepio, Emma Fagioli, Chiara Giudice, Elisa Grifagno, Marica Guglielmi, Chantelle Ladner, Marta Lisandroni, Marta Loi, Elisa Lucarini, Luana Luconi, Matilde Migliorelli, Sara Monari, Sofia Porro, Sophia Roberts, Elena Roganti, Michela Serrani, Chiara Severini, Alisya Terrenzio e Gioia Tittarelli. L’organico che ha vinto l’A2 è stato rinforzato. Dall’Australia sono arrivate due nazionali: la lanciatrice Ladner, con esperienze negli States, e la ventunenne Roberts, ricevitrice potente e veloce di braccio, speranza del softball nella terra dei canguri. Maturità e consapevolezza sono attese dal ritorno di due grandi ex, le esperte Grifagno (seconda base a Forlì, Bologna e in nazionale) e Monari (lanciatrice, prima base, utility per molti anni nella massima categoria in diverse formazioni). Con loro la ventinovenne Giudice, che ha giocato a Caserta, negli Stati Uniti, a Legnano, Saronno e Sesto Fiorentino. Inoltre, acquisita Terrenzio, ricevitrice classe 2005 di grande prospettiva, rivelazione della A2 a Chieti e già convocata dalla nazionale U18. Dopo l’esordio a Forlì, Macerata Softball giocherà la prima partita casalinga sabato 8 aprile alle 16 contro Bollate. Le dieci squadre che si contenderanno il titolo della serie A1 sono Bollate, Caronno, Castelfranco, Collecchio, Forlì, Macerata, Parma, Pianoro, Saronno e Sestese.