"Sono esagerate le aspettative sulla Lube"

di Andrea Scoppa

La Lube sta utilizzando la prima di ben cinque settimane scevre da impegni europei per preparare al meglio il ritorno all’Eurosuole Forum contro Cisterna. Nonché migliorare i punti deboli emersi nella striscia di quattro ko consecutivi. Ieri su queste colonne è state evidenziata una motivazione in più, ovvero come i campioni d’Italia, contro i laziali domenica (alle 18), non debbano soltanto vendicare il tonfo dell’andata, ma anche evitare le cinque sconfitte di fila che rappresenterebbero un record negativo storico. Inoltre la classifica richiede punti per restare nelle prime quattro posizioni, piazzamenti che consentirebbero lo spareggio per restare in Champions, obiettivo indicato ad esempio dal vicepresidente Albino Massaccesi. Una classifica che sta regalando la volata per la post season forse più incerta che si ricordi. Civitanova è attesa da cinque partite per ultimare la regular season, tre in casa (Cisterna, Piacenza e Milano) e due fuori (Siena e Perugia) e soprattutto potrà giocarle tutte senza turni di mercoledì. Un vantaggio nella preparazione a livello tecnico, ovviamente confidando che poi l’atteggiamento mentale, in partita, sia quello corretto.

Anche di questi aspetti ha parlato ieri il capitano biancorosso Luciano De Cecco durante la rubrica radiofonica di Radio Arancia "7x4 Sport", condotta da Mauro Anconetani. "Stiamo attraversando un momento non semplice – ha detto l’alzatore argentino –, ma gli alti e bassi di un gruppo rinnovato e ringiovanito non devono stupire. Le aspettative e le pressioni iniziali sulla squadra probabilmente erano esagerate. Dobbiamo cambiare il modo di ragionare e ripartire dalle basi per entrare nei playoff con una posizione vantaggiosa. Le ultime cinque gare della regular season vanno affrontate con molta attenzione perché indirizzeranno il nostro futuro. Sarà importante preparare al top le sfide e tirar fuori la forza mentale dei singoli. Non conterà giocare benissimo, ma dovremo fare risultato. I problemi in ricezione? La squadra dà il massimo per crescere. Arrivano critiche, ma noi pensiamo solo a migliorare la situazione. Accetto di buon grado le osservazioni costruttive e so bene come i successi possano poi spazzare le lamentele, meno quelle pretestuose. L’ultimo scudetto conquistato ci ha ricordato che sul carro della vittoria c’è spazio per tutti. Non si può prevalere sempre e quando non accade si cerca di tornare più forti l’anno successivo. Anche questo – ha concluso De Cecco – è il bello dello sport".