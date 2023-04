"Sono sicuro che nella gara di stasera i tifosi ci daranno una mano incredibile"

Alla vigilia del 48° confronto con Verona, decimo incrocio nei playoff (finora la Lube ha sempre estromesso gli scaligeri in post season) in casa biancorossa hanno parlato il centrale Enrico Diamantini e lo schiacciatore Mattia Bottolo. Così il primo, uno dei veterani di Civitanova: "La serie è in equilibrio, gara5 all’Eurosuole Forum potrebbe rivelarsi una maratona. Dobbiamo essere consapevoli che una sfida simile avrà fasi molto diverse tra loro, con le squadre che a tratti comanderanno il gioco. Cerchiamo un’impresa casalinga, mi aspetto il palazzetto pieno e un sostegno caloroso dei tifosi per aiutarci a coronare i nostri comuni propositi". Per il baby classe 2000, acquistato in estate, è anche un derby: "Si riparte dalla parità, non dobbiamo commettere l’errore di sentirci in vantaggio solo perché abbiamo vinto gli ultimi due match con Verona. I complimenti vanno accantonati come ci ricorda il nostro coach, mentre noi dobbiamo andare per la nostra strada e affrontare questa gara decisiva senza distrazioni. Non è stato semplice rimontare avversari che non perdevano da 9 match e ci avevano battuto nei primi due confronti della serie, eravamo spalle al muro e siamo riusciti a rialzarci. Sabato l’atteggiamento dovrà essere lo stesso. Balaso non lo so, ma della colonia di veneti io e Gottardo sentiamo molto il derby (sono ex della partita Anzani e Sottile ndc) con gli scaligeri perché fino allo scorso anno erano molto attese le sfide tra Padova e Verona. Ora che sono alla Lube continuo ad avvertire questa rivalità. Il pubblico dell’Eurosuole Forum conterà molto perché in casa la WithU ha potuto avvalersi di un grande tifo. Ora siamo noi che vogliamo l’uomo in più e sono certo che i supporter ci daranno una mano incredibile".

Andrea Scoppa