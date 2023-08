Sorcionovo in Comune

Ricevuta in Comune la campionessa di pattinaggio Alice Sorcionovo. La velocista classe 2005 è stata accolta dal sindaco Reano Malaisi, dal vice Lorella Cardinali, dagli assessori Filippo D’Alterio e Stefania Lufrano con la consigliera Alice Romagnoli. Per meglio celebrare le sue imprese sportive, l’Amministrazione le ha donato un piatto in cui sono disegnati i luoghi simboli di Montecosaro e, nel retro, i ringraziamenti firmati dal primo cittadino a nome di tutta la locale comunità. Sorcionovo, tesserata con la Luna Sport Academy di Senigallia, negli ultimi Europei junior ha conquistato cinque medaglie, di cui un argento (vinto sulla staffetta americana a squadre) e quattro ori, in ultimo il primo posto sul giro veloce su strada di 400 metri. Prossimo appunto per la giovanissima, i Mondiali di settembre che si terranno in Italia: per lei, l’onere e l’onore di difendere la maglia azzurra nella categoria Junior. La montecosarese Sorcionovo frequenta il liceo linguistico Leonardo Da Vinci di Civitanova.

f. r.