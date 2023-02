Sorcionovo torna in pista e non c’è storia: a Pescara doppio trionfo a livello nazionale

Doppio titolo italiano nel pattinaggio velocità per l’atleta Alice Sorcionovo di Montecosaro, che non finisce mai di stupire addetti ai lavori e sostenitori. Le due medaglie d’oro sono arrivate ai Campionati italiani indoor del weekend a Pescara, dove la giovane e promettente pattinatrice è ritornata in pista dopo essersi lasciata alle spalle un brutto infortunio che le ha impedito di partecipare ai Mondiali in Argentina con la maglia della Nazionale azzurra. Alla prima uscita, però, Alice non si è smentita e ha rimesso di nuovo tutti in fila. Primo posto nel giro ad atleti contrapposti e primo posto nei 1.000 metri sprint. Inoltre, la Sorcionovo è tornata a casa con un bronzo conquistato nella 3.000 metri staffetta americana a squadre correndo con le compagne del suo team: la Luna Sports Academy di Senigallia. Siamo solo all’inizio della nuova stagione e, nonostante la forma di Alice Sorcionovo non sia ancora al 100 per cento, c’è da credere che le cronache sportive del pattinaggio tricolore torneranno a parlare molto bene di lei. Nella categoria juniores, infatti, l’atleta di Montecosaro si conferma subito al top a livello italiano. Il suo obiettivo è quello di tornare presto a vestire la maglia azzurra per disputare i Campionati europei in Francia e i Mondiali che quest’anno si svolgeranno in Italia.

m. g.