Sorrento imbattibile in casa, Banca Macerata ci prova. Capitan Marsili: "Siamo preparati alla battaglia"

"Ci aspetta una nuova battaglia". Così parla il capitano Sebastiano Marsili, palleggiatore della Volley Banca Macerata, della gara di oggi alle 18 a Sorrento per la nona giornata del campionato di A3. "Ci attende – aggiunge – un avversario attrezzato e di qualità. Non guardo molto la classifica perché nel girone tutte le squadre sono toste, specialmente quando giocano in casa e lo conferma anche il rendimento di Sorrento". I maceratesi sono in testa con 20 punti in otto gare mentre i campani, che hanno disputato una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo, occupano la settima posizione con 11 punti e sono reduci dalla sconfitta a Bari. Finora in casa il Sorrento si è fatto sempre valere vincendo tutte le gare e confermando quanto detto dal palleggiatore biancorosso. La squadra maceratese è reduce dal netto successo in casa del Sabaudia. "Abbiamo tenuto alto il ritmo per tutta la gara, ciò ci ha aiutato a controllare il gioco e assicurarci i 3 punti in palio". Oggi a Sorrento servirà una prova impeccabile in cui la squadra dovrà entrare subito in partita. "Ci prendiamo il tempo di studiare gli avversari, soprattutto quando ci troviamo fuori casa – spiega Marsili -. Contro Sabaudia inizialmente siamo stati costretti ad inseguire ma quando impostiamo il nostro gioco possiamo mettere chiunque in difficoltà". La sfida tra Shedirpharma Sorrento e Volley Banca Macerata sarà visibile in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.