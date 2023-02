Il terribile terremoto che ha distrutto diverse zone del sud-est della Turchia, con una potenza mille volte superiore a quello che ben ricordiamo ad Amatrice, ha spinto a sospendere qualunque campionato nazionale. Oltre alla vicinanza alle popolazioni colpite e a in segno di cordoglio per le migliaia di vittime, tra le quali parenti del presidente della Federazione turca di pallavolo Mehmet Akif Ustundag, la decisione è presa anche per verificare lo stato delle infrastrutture. Proprio questa settimana si sarebbero dovute giocare in Turchia due partite di volley femminile con le italiane Novara e Busto Arsizio protagoniste. Lo stop coinvolge indirettamente anche la Lube dato che il team rivale nei quarti di Champions (andata là tra un mese) è l’Halkbank di Ankara. Fortunatamente la capitale si trova a circa 700km dalle zone colpite e lì la situazione è più tranquilla. Ad Ankara da qualche settimana vive Juantorena diventato neo atleta dello Ziraat, club dove aveva lavorato come allenatore fino al 2021 Giampaolo Medei.

