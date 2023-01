Sottili: "Partita ricca di insidie Pagliari ha sistemato la squadra"

Approdato in Sardegna nella pausa natalizia Stefano Sottili, 53 anni, con un bel curriculum da giocatore tra Atalanta, Bologna e Spezia, ha quasi sempre "navigato" in panchina in terza serie: la Torres ha scelto di andare sul sicuro per garantirsi un futuro tranquillo e d’altronde ne ha le possibilità, vista la rosa.

Sottili, cosa ha portato di suo in questa squadra?

"Intensità ed agonismo sono essenziali e fanno la differenza, ancor più del tasso tecnico. Ho poi avuto la fortuna di trovare un gruppo coeso, disponibile all’ascolto e c’è stata anche qualche modifica tattica".

Subite pochi gol (18), meno ad esempio di Entella ed Ancona ma segnate anche poco: eppure in attacco avete gente come Scappini e Diakitè, oltre al trequartista Rocco.

"Il calcio è materia molto opinabile, ma i numeri dicono questo. Diakitè non faceva da anni la C, anche se ha segnato tanto in D. Scappini? Beh lui sappiamo cosa ha combinato con il Pontedera di Indiani: sto cercando di integrare al meglio le loro differenti caratteristiche. Fondamentale il recupero di Scotto che non giocava da 7 mesi per una frattura a un piede: gli stiamo dando minutaggio ed è una pedina molto importante nello scacchiere che va anche utilizzata con giudizio perché, com’è normale, il ragazzo morde il freno (tra l’altro con più di 100 gol in carriera e trascinatore della squadra l’anno scorso ndr)".

Meglio in trasferta che in casa? Tra l’altro venite dalle vittorie di San Donato e Imola.

"Erano a tutti gli effetti degli scontri diretti che dimostrano che siamo in crescita. Noi dobbiamo pensare alla salvezza, la strada è quella giusta ma il match di sabato è fondamentale".

Gli antidoti per la Recanatese?

"L’ho vista dal vivo a San Donato e poi in tv, rispetto all’inizio, Pagliari ha risistemato la squadra dall’alto della sua esperienza ed ora interpreta al meglio la categoria. Penso alla novità di Ferretti terzino o al fatto di alzare la qualità quando costruisce dal basso. Ci sono dei giocatori molto abili nell’uno contro uno e Sbaffo che è il loro leader. Una squadra complicata insomma che ci darà filo da torcere. Pronostico? Impossibile… dico solo che sarà una partita insidiosa".

a. v.