Spagnoli e Luzi del Club Vela Portocivitanova dicono la loro sul lago di Garda

Nel week-end pasquale il lago di Garda, una delle storiche "Mecche" della vela italiana, ha ospitato un’importante competizione giovanile internazionale delle classi Ilca 4 e Ilca 6. Per il Club Vela Portocivitanova hanno partecipato, tutti nell’Ilca 4, i promettenti Federico Spagnoli, Francesco Luzi, Nicolò Paoletti e Benedetta Cruciani. I primi due, entrambi Under 18, hanno figurato molto bene reggendo l’urto della concorrenza e qualificandosi alla Gold Fleet dopo le 8 regate di qualificazione per poi chiudere nella classifica finale rispettivamente al 20° e al 25° posto su 168 competitor. Anche l’Under 16 Paoletti è riuscito ad accedere al girone nobile ma nelle due manche di finale è precipitato in graduatoria (52°) per via di due piazzamenti, dapprima un 68° posto e poi una squalifica, che lo hanno zavorrato pesantemente.

Quanto alla Cruciani, pure lei Under 16, in qualificazione ha sofferto assai ma, una volta in gara nella Silver Fleet, s’è ben comportata (9ª e 12ª nelle due regate di finale) recuperando gradini in classifica fino al 96° rango. La gara è stata vinta dal greco Koukoudis davanti all’ucraino Karabadzhak e all’italiano Ghirotti che veleggiava in casa. Gli altri laseristi rossoblù Andrei Casaccia, Federico Cittadini, Domenico Lamante e Filippo Vignola erano pure presenti a Malcesine ma si sono limitati ad alcune sedute di allenamento su quelle stesse acque sotto lo sguardo vigile del loro allenatore Giacomo Sabbatini.