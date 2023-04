"Spalle al muro, trovata la forza per trionfare"

In questi playoff Milano in casa aveva sempre vinto e sempre al tie-break, stavolta ha perso e chissà che non abbia perso anche un’occasione irripetibile. I giocatori di Blengini possono liberare tutta la loro gioia dopo la paura, a fine gara4 c’è il solito salto verso lo spicchio del palazzetto che vedeva seduti i circa 60 tifosi ospiti. Martedì l’Eurosuole Forum ne avrà senz’altro 4mila. Parola all’Mvp Marlon Yant: "Non abbiamo mollato fino all’ultimo pallone, siamo molto contenti della nostra reazione. Sotto 0-2, quando ormai non avevamo più niente da perdere, come è già capitato altre volte in precedenza, siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi". Simone Anzani: "Quando abbiamo le spalle al muro riusciamo sempre a trovare le risorse giuste per portare a casa la pelle, ormai è un dato di fatto. Oggi (ieri, ndr), quando Milano conduceva due set a zero, ce la siamo vista brutta ma non abbiamo mollato, siamo riusciti ad alzare il livello sia a muro che in difesa, e alla fine siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che ci mantiene in corsa per la finale. Il desiderio di andare a gara5 era davvero molto forte". Coach Gianlorenzo Blengini: "Questa semifinale vede protagoniste due squadre che vogliono a tutti i costi vender cara la pelle. Milano è una bella squadra, operaia, che sbaglia poco. Per metterla in difficoltà bisogna riuscire a trovare i pertugi giusti dove poter colpire, e oggi fortunatamente abbiamo reagito bene anche quando eravamo in svantaggio di due set. Nei primi due i nostri avversari hanno sicuramente battuto meglio, mentre dall’altra parte noi ci siamo presi dei rischi, riuscendo pian piano a trovare degli equilibri importanti. Volevamo fortemente tornare a Civitanova. Ora dobbiamo resettare, cercando di mantenere la freschezza e la lucidità necessarie per affrontare al meglio la sfida decisiva della serie".

Andrea Scoppa