Spareggi salvezza: Halley, tocca vincere

Una vittoria per blindare il dodicesimo posto. È quella di cui ha bisogno la Halley Matelica che oggi alle 18 ospita la General Contractor Jesi al palasport di Castelraimondo. E’ la penultima gara della regular season per i biancorossi, poiché nel prossimo weekend riposeranno e poi chiuderanno con il match casalingo contro Fiorenzuola. I due punti, quindi, potrebbero già risultare decisivi. Battendo Jesi con le contemporanee sconfitte di San Miniato (contro l’Andrea Costa Imola) ed Empoli (contro Faenza), la Vigor sarebbe infatti già certa di entrare negli spareggi salvezza. Certo l’avversario che capitan Caroli e compagni si trovano davanti è forse il più ostico da sfidare in questa fase.

La squadra di coach Marcello Ghizzinardi ha cambiato marcia dopo la sosta per la Coppa Italia, grazie a una striscia di otto vittorie nelle ultime nove partite che hanno fatto salire gli jesini al quarto posto, l’ultimo buono per entrare nei playoff per la A2. D’altro canto, il roster è di assoluto livello. Jesi è una squadra dal grande talento individuale, ma anche molto brava nel giocare in modo corale. La General Contractor è ultima per palle perse nel girone C (soltanto 12 a partita) e vanta un’enorme pericolosità sul perimetro, essendo prima nel girone sul tiro da 3 (con oltre il 38% di score. Servirà dunque la miglior Halley della stagione per fare un colpaccio che varrebbe l’intera annata. Al palasport di Castelraimondo è atteso il "tutto esaurito" per questo attesissimo e importante "derby del Verdicchio", il primo casalingo in serie B. Il biglietto di ingresso costa 8 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto (14-17 anni), mentre gli Under 13 e i tesserati dei settori giovanili della Vigor e del Castelraimondo Basket entrano gratis. La gara viene trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

m. g.