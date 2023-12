Spedelieri efficace,. Semprini e in crescita e Gianelli dà energia

Furlanetto 6,5. Ottima parata su Magnaghi nelle prime battute, un po’ alla Buffon su Zidane nel 2006 (paragone azzardato). Per il resto grande attenzione e qualche buon intervento.

Santi 6,5. Conferma i miglioramenti fatti vedere contro la Torres. Sia da terzino che da esterno fa bene con anche qualche sgasata inaspettata.

Spedalieri 7. Imposta egregiamente e mette precisione negli interventi. Quel salvataggio decisivo nel quarto d’ora finale.

Gasbarro 6. Sempre le scelte migliori, da vero leader. La giusta dose di esperienza che serve alla difesa, però ha qualche amnesia di troppo con il pallone tra i piedi.

Pistolesi 6. La febbre non l’ha fermato. Altra buona partita del classe 2005, soprattutto in difesa (dal 19’ st Giandonato 6,5. Entra bene nel match, tanta aggressività).

Scorza 6,5. La lavatrice della Fermana, riesce a pulire diversi palloni. Manca poco per tornare sui livelli della scorsa stagione.

Fontana 6. Qualche imprecisione con il pallone, ma in copertura davanti alla difesa è fondamentale (dal 22’ st Gianelli 6. Dà energia al centrocampo. Recuperarlo a pieno può essere importante).

Pinzi 5,5. Si vede più in difesa che in attacco. Buona prestazione in ripiegamento, ma in una partita da contropiedisti poteva fare di più in proiezione offensiva (dal 40’ st Curatolo: s.v.).

Eleuteri 6. Sta ancora aspettando il pallone di Tilli (come Barone con Inzaghi, visto che siamo in tema Mondiale). In attacco fatica, ma ottima prova difensiva.

Semprini 6,5. Tanto lavoro sporco per l’ex della gara, fa bene in campo aperto, ma va raddrizzata la mira verso la porta.

Tilli 6,5. Esce e rientra nella partita, ma quando si accende serve il raddoppio per fermarlo (dal 40’ st Biral: s.v.).

All. Protti 6,5. Prima 4-3-3, poi 3-5-2 e di nuovo 4-3-3; i migliori assetti quando più servivano.

fi. ro.