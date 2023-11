Spettacolare, efficace e implacabile. La Samb vola altissimo, L’Aquila resta a terra

SAMB

2

L’AQUILA

0

SAMB (4-2-4): Coco 6; Zoboletti 6,5, Sbardella 6, Pezzola 6, Pagliari 6,5; Arrigoni 7, Scimia 6,5; Cardoni 6, Tomassini 7,5 (37’s.t. Pietropaolo s.v.), Alessandro 6,5 (30’s.t. Romairone s.v.), Battista 6,5 (33’s.t. Martiniello s.v.). A disp.: Grillo, Evangelisti, Fabrizi, Buonavoglia, Orfano, Lonardo. All.: Mancinelli (Lauro squalificato).

L’AQUILA (4-3-3): Michielin 6; Bellardinelli 5 (8’s.t. Lorenzoni 5,5), Alessandretti 5,5, Brunetti 5, Tavoni 5 (8’s.t. Pietropaolo 5,5); Mantini 5, Del Pinto 5, Ouali 5,5; Banegas 5, Galesio 5 (8’s.t. Bacio Terracino 5), Carbonelli 5 (8’s.t. Alessandro 5). A disp.: Raffaelli, Cassese, Angiulli, Battistoni, Sarritzu. All.: Cappellacci.

Arbitro: Andrea Recupero di Lecce (Alessandro Castellari di Bologna e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia)

Reti: 38’ e 3’ s.t. Tomassini

Note – 6114 spettatori. Ammoniti: 24’ Del Pinto, 20’s.t. Lorenzoni, 34’s.t. Martiniello. Angoli 0-4. Recupero 3’, 4’

La Samb schiaccia L’Aquila e ora è a più cinque dalle inseguitrici. Il controllo degli uomini di Lauro sulla partita è stato totale. L’Aquila ha potuto giocare la palla solo dopo il raddoppio di Tomassini, ma non ha mai tirato in porta. Mai, in novanta minuti. A voler essere generosi, se ne può segnare uno agli abruzzesi, un’incornata fuori di metri. Per il resto, con la vittoria di ieri, la Samb ha vendicato il pareggio di Chieti, condito da polemiche e sviste arbitrali, con una prestazione sontuosa e due gol da manuale, frutto di un lavoro sulle catene esterne (soprattutto la rete del vantaggio) da antologia calcistica.

Se proprio si vuole trovare una macchia in una gara tatticamente perfetta, si può dire che gli uomini di Lauro hanno lasciato il pallino del gioco agli ospiti nel secondo tempo, ma si deve considerare che di fronte avevano una squadra sotto di due gol e in panchina, per la Samb, non c’era grande scelta viste le assenze di Paolini, Sirri e Barberini. Soprattutto a centrocampo, dove Arrigoni e Scimia avrebbero avuto bisogno di rifiatare. A proposito di Arrigoni, la sua prestazione è stata una lezione di gestione della mediana, con tutto il repertorio di un centrocampista di valore: recupero e pulizia del pallone, gioco corto, gioco lungo, gestione dei ritmi. Non si ricordano palle sbagliate da parte dell’ex Lecce. Meno preciso Scimia, che però ha aggredito ogni avversario, pressando in avanti e giocando a tutto campo. E poi non fanno più notizia le prestazioni di Pagliari, autore dell’assist per il primo gol, di Alessandro, autore del secondo servizio vincente, e di Tomassini. La punta rossoblù, all’ottava rete personale, ha toccato due palloni buoni, e li ha insaccati entrambi.

Ma in generale, la Samb per cinquanta minuti ha giocato un bellissimo calcio, con il duo Battista-Pagliari che ha confezionato una splendida rete del vantaggio: lancio lungo di Arrigoni per Battista, che premia l’inserimento di Pagliari il cui cross, al volo, è insaccato da Tomassini. Il raddoppio: cross di Alessandro, e incornata vincente ancora di Tomassini. Ora manca il Campobasso, prossimo avversario dei rossoblù, ma dopo Chieti e L’Aquila, la sensazione è che sia la Samb la squadra più forte del campionato.

Pierluigi Capriotti