Spettacolo ed emozioni al ’Tamburrini’ Applausi alla Vigor, sorride il Montegiorgio

2

VIGOR SENIGALLIA

1

(4-3-3): Forconesi 6,5; Marini 6,5, Perini 6,5, Diop 7,5, Pistolesi 6,5 (68’ Morganti 6); Zancocchia 6,5 (74’ Antichi 6), Alessandro De Angelis 7, Santoro 6,5 (61’ Monza 6); Albanesi 6,5 (61’ D’Agostino 6,5), Perpepaj 7, Tenkorang 6,5 (68’ Cardoni 6). All. Bacci.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 6,5; Tomba 6 (48’ Marcucci 6), Marini 6,5, Magi Galluzzi 6, Bartolini 6 (83’ Perri sv); Mancini 6, Gambini 6,5 (74’ Alessandro Pesaresi 6), Baldini 7 (85’ Lazzari SV); Kerjota 6,5, Denis Pesaresi 7, Balleello 5,5 (55’ Vrioni 6). All. Clementi.

Arbitro: Nigro di Prato 6

Reti: 10’ rig. De Angelis, 57’ Denis Pesaresi, 93’ Perpepaj.

Note. Spettatori: 1.100; Ammoniti: Tomba, Denis Pesaresi, Pistolesi, Zancocchia, Antichi, Angoli 5-9; Recupero 2’pt - 5’st

Caldo, emozioni, cellulari bollenti con aggiornamenti continui dagli altri campi, 800 cuori provenienti da Senigallia per sperare nel sogno che alla fine non arriva e altri 200 locali che battono fortissimi fino alla fine; quando alla retrocessione diretta mancava un solo giro di lancette ed è arrivata la rete che rimanda tutto allo spareggio contro il Notaresco, in campo neutro (la vincente poi salirà nella capitale il 21 maggio per sfidare il Roma City). Gioie e dolori in uno spettacolo unico, quello del Tamburrini. Tanti bus e auto da Senigallia per inseguire la C che alla fine va a Pineto: ora playoff contro il Cynthialbalonga. Montegiorgio che getta il cuore oltre l’ostacolo, ritrova un successo che mancava da gennaio e continua a crederci: non male per l’organico più giovane dell’intera Serie D. Vigor pericolosa in avvio. Poi è Montegiorgio, prima con Tenkorang che ti testa manda alto prima di rendersi ancora pericoloso su suggerimento di Perpepaj. Montegiorgio vivissimo che trova il vantaggio: capitan Albanesi al rientro dopo l’infortunio, viene steso sulla linea dell’area. Dal dischetto realizza un freddissimo De Angelis. Vigor che prova a replicare ma spesso sbaglia l’ultimo passaggio.

In avvio di ripresa grande occasione per il Montegiorgio di raddoppiare: cross dalla sinistra perfetto per Tenkorang che impatta solitario ma non inquadra lo specchio. Legge del calcio è applicata, al 13’ pareggia la Vigor: su azione seguente a calcio piazzato triplo batti e ribatti in area di rigore, con la palla che alla fine arriva a Pesaresi (proteste locali per un possibile fuorigioco) che scaraventa di potenza all’incrocio dei pali. Esplode la tribuna del Tamburrini con la Vigor che ci crede, sperando in notizie positive da Pineto che non arriveranno. Montegiorgio che però non molla e ci prova con Antichi che si divora da un metro il tap-in vincente, riprovandoci in acrobazia poco dopo. Forconesi con i pugni disinnesca Kerjota, ma nei minuti finali è sagra di contropiedi sciupati dai locali con la Vigor tutta avanti. Si arriva al 49’ quando Perpepaj scaraventa in gol dai venti metri e consegna il successo al Montegiorgio.

Roberto Cruciani