Splendida esperienza a Bologna per l’under 14 maceratese

Bella esperienza per l’Under 14 della Cbf Balducci al torneo Pink Gen, organizzato a Bologna e dintorni dalla Lega pallavolo serie A femminile, nell’ambito della kermesse della Final Four di Coppa Italia di A1. Settimo posto per le ragazze guidate da coach Nicola Bacaloni, che nel girone iniziale hanno trovato avversari di ferro come Busto Arsizio (poi vincitrice del torneo) e Scandicci. "Bilancio positivo – è il commento di coach Bacaloni – e un’esperienza utile e di confronto con alcune delle più importanti realtà a livello nazionale per l’Under 14. Ringraziamo Castelferretti e Montemarciano che ci hanno prestato Chiara Muzi ed Esther Romagnoli". La rosa della Cbf Balducci che ha partecipato al torneo Pink Gen: Linda Acciarri, Minerva Aleandri, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Viola Garbuglia, Kiria Ivaldi, Veronica Mazzoni, Maria Laura Mennecozzi, Chiara Muzi, Giulia Nardoni, Giada Paolini, Stella Maria Rinaldesi, Esther Fuemana Romagnoli, Luce Spernanzoni e Gaia Strappini.