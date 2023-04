"Sport, culture diverse", un esempio di cordialità

Lo sport correttamente inteso, come educazione alla persona e alla vera umanità, è in grado di produrre prodigi sul fronte della dignità, del rispetto reciproco, dell’amicizia e della cordialità umana. Se ne è avuta la "prova del nove" ascoltando svariate testimonianze nel convegno regionale "Sport, culture diverse", coordinato dal giornalista Andrea Carloni, svoltosi martedì nel Comune di Civitanova (Palazzo Sforza, saluti dell’assessore Barbara Capponi). Paolo Belvederesi (Dolphins Ancona, football americano) ha contagiato tutti raccontando la storia dorica che va avanti da 40 anni, integrando giocatori da tutto il mondo. E poi la travolgente testimonianza in positivo di Elisabeth, quindicenne portiere dell’Ancona Respect, nigeriana, ma dall’italiano perfetto. Presenti anche Ayman Al Halwani, osteopata ed arbitro internazionale di taekwondo, Amauri Ribeiro, ex pallavolista nazionale brasiliana, oltre alla professoressa Alessandra Messa di Potenza Picena.

Ennio Ercoli