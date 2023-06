‘SportInTour’ a tutto gas Oltre 1.200 atleti a Pesaro

Nella “Giornata Nazionale dello Sport” si è chiuso il primo weekend dello "SportInTour 2023" e l’Us Acli è già pronta a raddoppiare tra sette giorni. Centinaia di atleti si sono sfidati da venerdì a ieri tra calcio a 5 e a 7, ginnastica artistica, equitazione, beach volley e arti marziali.

E se le presenze nel primo weekend sono state 1.210, dal 9 all’11 giugno se ne aggiungeranno più di 2.000, per un totale di quasi 3.500 presenze nell’arco dei sei giorni tra atleti, tecnici e dirigenti. Tanti gli appuntamenti da circoletto rosso in agenda anche il prossimo weekend a cominciare dal nuoto con il memorial “Claudio Butera”, poi ancora le arti marziali con il Krav Maga e il taekwondo, la pallavolo e il padel integrato con Bionic People come ospite d’eccezione.

I risultati del primo weekend

Cmpionato nazionale calcio

Calcio a 7

Open: Nuova Virtus Roma

Allievi: Us Acli Matera

Esordienti: Borgo Amico Roma

Primi calci : Borgo Amico Roma

Pulcini: Adorea Roma

Calcio a 5

Open: Armazem Cosenza

U17: Us Acli Matera

U15: Bfb Rovito Cosenza

U12: Us Acli Matera

U10: Us Acli Matera

Campionato nazionale ginnastica artistica maschile e femminile Us Acli 2023

Dal 2 al 3 giugno hanno partecipato circa 200 atleti di 7 società dalle province di Padova, Vicenza, Venezia e Torino che si sono qualificati alla fase nazionale dopo aver partecipato alle prove regionali: US Acli 2020, Imperia, Agensport, Saltimbanco Academy, Athlegym 2008, Artistica Spinea, [email protected] Gli atleti e le atlete hanno gareggiato al volteggio, mini-trampolino elastico, corpo libero e trave. Ai fini della classifica sono stati premiati i migliori sommando il punteggio su tutti gli attrezzi.

Queste vincitrici e vincitori di categoria

Prima categoria, Baby: Fascina Diana (Agensport); Bambine: Mattolin Anna (Imperia); Ragazze: Veltini Elena (Imperia); Allieve-Junior: Cusinato Siria (Agensport).

Seconda categoria, Baby: Cerchiaro Greta (Athlegym 2008); Bambine: Pasqualin Matilde (Athlegym 2008); Ragazze: Cerchiaro Rebecca (Athlegym 2008); Allieve: Veltini Alice (Imperia); Junior: Natali Caira (Artistica Spinea); Senior: Bisognin Sofia (US ACLI 2020).

Terza categoria, Bambine: Abluton Serena ([email protected]); Ragazze: Alba Alice (Artistica Spinea); Allieve: Zatta Vittoria (Artistica Spinea); Junior: Zamengo Alessia (Artistica Spinea); Senior: Maragno Sofia Stella (Imperia).

Categoria élite, Ragazze: Bano Margherita (Athlegym 2008); Allieve: Abrigani Sara (Artistica Spinea); Junior: Bernardi Sofia (Athlegym 2008); Senior: Zamengo Gloria (Artistica Spinea); Master: Peruzzo Alessia (Athlegym 2008).

Categorie maschili

Prima categoria, Bambini: Favero Etienne (Imperia). Seconda categoria, Bambini: Milani Federico (Imperia); Allievi: Baccino Daniel (Saltimbanco Academy); Junior: Gastaldello Jonah (Imperia).

Coppa di Squadra miglior rappresentativa: Imperia