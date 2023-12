Sprofondo granata: Fano battuto e contestato. Col Roma City finisce male, Alma tra le ultime

ROMA CITY

2

FANO

0

ROMA CITY (3-5-2): Di Chiara 6; Codromaz 6.5 (38’st Trasciani 6), Scognamiglio 6.5, Fradella 6.5; Ascoli 6, Gelonese 6.5, Cabella 6, Pellegrino 5.5 (10’st Bonello 6), Todisco 6 (34’st Gurini 6); Sparacello 5 (35’st Raffini 6), Di Renzo 6.5. A disp.: Muraca, Vasco, Mancino, Spinozzi, Bonello, Azzimati. All. Maurizi 6

FANO (4-3-1-2): Guerrieri 6; Roberti 5, Reggioni 5.5, Tomassini 6,Pensalfini 5; Antonioni 5 (30’st Kalombo 5.5), Cannavaro 5 (1’st Zanni 6), Mancini 6; Gonzales 6 (43’st Allegricco sv); Tenkorang 6, Padovani 5 (29’st Cardinali 6).A disp.: Bellucci, Meneschincheri, Saponaro, Urbinati, Badan, Angelucci. All. Spendolini 5 (Rondina squalificato)

Arbitro: Cafaro di Alba a Bra 6

Reti: 20’pt Gelonese, 28’st Di Renzo

Note – Spettatori 500 con larga rappresentanza ospite. Ammoniti: Ascoli, Gelonese, Fradella, Zanni. Recupero: pt 3’, st 6’. Angoli 4-1 per il Roma City.

Esce tra le proteste dei propri sostenitori l’Alma Fano. Un disco sentito e risentito che amplifica sempre di più il malcontento verso la gestione della società. Contro il Roma City i granata capitolano con un gol per tempo. Eppure la prestazione non è stata da buttare. Buon possesso di palla interrotto con la rete di Gelonese che ha complicato qualsiasi piano. Limiti evidenti in avanti con il peggior attacco del girone. Spendolini (sostituto di Rondina, squalificato) prova a riprenderla ma senza successo, i tre punti mancano dalla gara contro il Matese e, intanto, la classifica inizia a far paura: i granata ora sono nel gruppo delle ultime. Avvio equilibrato con il Fano a farsi preferire con una incursione di Gonzales non finalizzata al meglio. Gli ospiti controllano bene il campo ma al 20’ sulla prima azione da rete il Roma City passa con il tocco di Gelonese a superare un avversario e ad insaccare per il vantaggio.

Il gol subito sveglia il Fano che imposta la manovra con un buon possesso palla ma senza reali conclusioni dalle parti di Di Chiara. Padroni di casa nervosi con la punizione di Gonzales a far passare un brivido ai romani. Nel finale Di Chiara devia in angolo un tiro di Tenkorang.

Zanni entra nella mischia rilevando uno spento Cannavaro ad inizio ripresa. Tenkorang di testa ci prova a trovare il pari ma Di Chiara in tuffo para senza troppi problemi. Gara che vive su equilibri precari soprattutto nervosi. Tomassini al quarto d’ora mette in profondità per il solito Tenkorang che viene anticipato di un soffio di testa. Entrambe faticano ad imporre la manovra, a trovare gli spazi necessari per colpire. Il Fano avanza il baricentro alla ricerca del pari e sulle fasce il Roma City costringe i laterali al lavoro straordinario. Da palle inattive gli ospiti creano qualche grattacapo ai romani. Al 28’ cala il sipario sulla gara con il sigillo di Di Renzo a superare prima Reggioni e poi Guerrieri in uscita. Il Fano prova a riaprire la gara stravolgendo qualcosa in campo ma gli spazi diventano praterie per i padroni di casa. Zanni al 40’ ci prova dal limite ma ancora una volta Di Chiara intercetta il tiro. Nel recupero forcing degli ospiti senza successo.

Mirko Cervelli Desideri