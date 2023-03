"Squadra inadatta alla categoria Ho torto? Me lo dimostrino"

"Squadra inadatta alla categoria". È quanto ha scritto in un post Massimiliano Balducci, amministratore delegato della Cbf Balducci Group, sulla squadra di cui è sponsor da anni. "Non ho mosso una critica tecnica – chiarisce – ma ho ribadito che non mi è piaciuto l’atteggiamento remissivo visto domenica contro Cuneo. E, tanto per essere chiari, quanto sto dicendo adesso l’ho ribadito alla squadra". Balducci si riferisce alla prestazione offerta pochi giorni fa contro le piemontesi che inevitabilmente ha portato all’ennesima sconfitta. La squadra ha giocato male e Cuneo ne ha approfittato per portare a casa 3 punti. "Quanto dico – aggiunge – è un atto d’amore ed è l’unico che posso fare in questo momento. So che le ragazze sono arrabbiate con il sottoscritto ed è naturale, ma ora hanno la possibilità di dimostrare sul campo che ho torto e loro ragione". Balducci è ottimista. "La salvezza? Io ho fiducia nella squadra, io ci credo ancora e loro?". Lo sponsor non fa discorsi tecnici ma chiede di vedere un qualcosa in più in campo. "Ritengo che qualcosa in più avremmo potuto ottenere mettendo in campo quell’atteggiamento che i napoletani hanno indicato in “cazzimma“. Per esempio, partite come quella di domenica scorsa si sarebbero potute vincere con l’atteggiamento giusto. Voglio scuotere la squadra perché ci sia una reazione, perché io non mi arrendo e guardo alle prossime partite come tante opportunità. So perfettamente che conservare la categoria sarà difficile, ma nello sport ci sono tanti esempi che mostrano come a volte l’impossibile sia possibile: basta crederci". Domenica le maceratesi dovranno vedersela alle 17 con Casalmaggiore, il calendario propone subito l’occasione per voltare pagina. "Serve l’atteggiamento di chi ha fame, di chi lotta fino all’ultimo, certe volte devi andare in campo per la rabbia di volere ottenere qualcosa a tutti i costi". La squadra sconta un mercato partito troppo in ritardo, la mancanza di punti di riferimento di giocatrici che conoscono la categoria. "Non ci siamo tirati indietro per rinforzare la squadra, ma i risultati sono questi. E, ripeto, non faccio un discorso tecnico ma non mi piace nemmeno che si prendano tanti aspetti come alibi. Penso alla gara di Perugia quando le ragazze hanno accusato le conseguenze dell’influenza, eppure sono riuscite a portare la partita al tie break e in quel momento avremmo dovuto dare un qualcosa in più e si torna alla questione di prima, e cioè che serve un altro atteggiamento".