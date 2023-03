Squalificati Moretti e Paolucci dell’Ancona La Fermana perde Eleuteri e Spedaletti

Ecco le decisioni del giudice sportivo nel girone B del campionato di serie C. L’Alessandria, che domenica alle 14.30 giocherà sul campo della Recanatese, non potrà contare su Renault, squalificato per una giornata, da segnalare che l’Ancona non disporrà di Moretti e Paolucci nella partita esterna con la Lucchese.

Due turni: Santini (Rimini).

Una giornata: Renault (Alessandria), Rossi e Noccioli (San Donato), Moretti e Paolucci (Ancona), Giusti (Montevarchi), Eleuteri e Spedalieri (Fermana), Bonini (Gubbio), Biancu (Olbia), Leone (Siena), Cigarini (Reggiana).

Sono state comminate le seguenti multe: Olbia (800 euro), Cesena (300 euro), Entella (200 euro).