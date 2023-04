Squalificato Marcelli del Tolentino

In serie D è stato squalificato per un turno Marcelli del Tolentino "per un intervento falloso – si legge nella motivazione – nei confronti di un avversario su un’azione di gioco". Il giocatore salterà la gara di domani a casa della capolista Pineto che non potrà contare su Nonni Allegretti e Forgione. La leader guida la classifica con 66 punti mentre i cremisi sono ultimi con 21 punti.

Ecco gli altri provvedimenti del giudice sportivo. Un turno: Morganti (Montegiorgio), Altobelli (Vastese), Masawoud (Chieti), Gambini (Vigor Senigallia), Riccio e Setola (Matese), Vita (Samb), Passalacqua (Porto d’Ascoli), Modesti (Vastogirardi), Sicignano (Termoli).

Il giudice sportivo ha comminata un’ammenda di 500 euro al Calcio Termoli "per la presenza indebita di persona non identificata – si legge nella motivazione – all’interno del recinto di gioco che rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore della formazione avversaria".