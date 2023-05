Stagione da dimenticare Samb alla fine dell’agonia

SAMB

2

AVEZZANO

0

SAMB (4-3-3): Marone 6; Alboni 6, Mauthe 6 (20’s.t. Del Moro 6), Agostinone 6 (34’s.t. Karkalis s.v.), Luzzetti 6 (34’s.t. Sciarra s.v.); Proia 6,5, Favo 6, Angiulli 6 (10’s.t. Scarponi 6); Marras 6, Cardella 7 (20’s.t. Zaffagnini 6), Vita 7,5. A disp.: Mazzi, Murati, Feliz Rabacal, Amato. All.: Manolo Manoni

AVEZZANO (3-5-2): Coco 6; Hoxha 5, Filosa 6, Negro 6; Zanon 6, Marietti 5,5 (34’s.t. Paris s.v.), Donatangelo 5,5, Bianciardi 6, Cissè 5 (37’s.t. Corrado s.v.); Pellecchia 6, Ribeiro 5. A disp.: Di Girolamo, Cigliano, Selle, Sassarini, De Almeida, Baliva, Salvati. All.: Marco Scorsini

Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno (Marco Crostella di Foligno e Andrea Cannoni di Città di Castello).

Reti: 17’s.t. Cardella, 22’s.t. Vita (rig.)

Note: Ammoniti: 33’ Mauthe. Angoli 3-7. Recupero 1’, 3’

La Samb chiude con una vittoria quella che è, senza tema di smentite, la peggiore stagione della sua storia. I rossoblù hanno giocato sul velluto contro un Avezzano che ha dimostrato di essere poca cosa, e non era neppure granché motivato da una lotta per non retrocedere da cui lo metteva al riparo la netta differenza reti con il Roma City. La prestazione della squadra di Manoni, invece, è stata più che buona. I rossoblù, schierati con il solito 4-3-3, hanno dominato il gioco, concedendo agli ospiti solo alcune conclusioni da fuori e una traversa — colpita da Pellecchia nella ripresa, quando si era già sul due a zero e dopo una deviazione di un difensore rossoblù. Poche novità nell’undici della Samb che ha chiuso la stagione: senza Conson, al suo posto ha giocato Mauthe. L’ex Palermo, che per mesi ha giocato da terzino sinistro (la Samb non ne aveva uno di ruolo tra gli under), ieri ha giocato per la prima volta da centrale difensivo, mestiere che dovrebbe essere il suo. Nessuna novità in mezzo al campo rispetto alle ultime uscite, con la triade composta da Proia, Angiulli e Favo, mentre davanti Vita e Marras hanno accompagnato Cardella.

A proposito di quest’ultimo, la sua stagione — travagliata come tutta quella della Samb — si è chiusa con un bel gol di testa, unico acuto di un match che fino al 17’s.t., ossia fino all’incornata, era stato assolutamente incolore. Chi invece ha brillato, ancora una volta, è stato Vita. L’ex Sanremese aveva già deciso la gara con il Vastogirardi, che due settimane fa aveva dato la salvezza alla Samb, mentre ieri ha chiuso la partita con il suo nono gol stagionale, siglato su rigore, sempre nella ripresa, per fallo di mano in area di Cissè. Buona anche la prestazione di Proia, un altro che ha tirato la carretta scassata della Samb per tutto l’anno. L’ex Trastevere ha messo sulla testa di Cardella il cross del vantaggio.

Questo il racconto dell’ultima gara di un’annata pessima: mai la Samb aveva lottato per salvarsi in categorie non professionistiche. Il merito è tutto di Roberto Renzi, il cui fallimento sul campo è stato netto per due anni consecutivi. Ieri il patron romano era allo stadio, fondamentalmente ignorato dal Riviera deserto. Renzi se ne è andato attorno al 40’ del secondo tempo: la gente spera di averlo visto su quei gradoni per l’ultima volta.

Pierluigi Capriotti