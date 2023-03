Stagione finita per il cestista Felicioni, capitano della Virtus

Dopo la risonanza magnetica e un paio di consulti è arrivata la diagnosi ufficiale per Matteo Felicioni. Al capitano virtussino, che s’era infortunato il 12 marzo nella trasferta di Foligno, è stata riscontrata la distrazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni lo staff medico della società lo sottoporrà ad ulteriori approfondimenti in vista del successivo percorso riabilitativo. La sua stagione agonistica può dirsi purtroppo conclusa. Alla fine del campionato mancano due partite della regular season (la Virtus giocherà domenica nella tana della vicecapolista Robur Osimo e il 2 aprile in casa contro il Pisaurum Pesaro) e i play-off promozione. La semifinale sarà al meglio delle due vittorie su 3. Si disputerà il 16 e il 19 aprile, con l’eventuale bella prevista per il 23. Più impegnativo il turno di finale che, al meglio delle tre vittorie su 5, si snoderà dal 30 aprile al 14 maggio.