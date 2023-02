Stasera Halley Tunder-Empoli È una sfida tra attacchi mitraglia

Oggi alle 19, la Halley Thunder ospita al PalaChemiba di Cerreto la forte capolista Use Rosa Scotti Empoli. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un match molto interessante e di alto livello tecnico, visto che si affrontano sul parquet cinque delle prime venti marcatrici del girone: Gonzalez (prima, 18,4 punti di media) e Gramaccioni (ottava, 13,3) per Matelica; Stoichkova (decima, 13,6), Cvijanovic (dodicesima, 13,6) e Peresson (quindicesima, 12,5) per Empoli. " Le nostre avversarie – dice il coach Orazio Cutugno – formano la squadra più solida e quadrata del campionato, che ambisce chiaramente al ritorno in A1. Per noi, quindi, è l’occasione per confrontarci con un top team e dimostrare a noi stessi di che pasta siamo fatti. Magari, con la giusta voglia di competere e migliorarci, cercheremo di mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi ben oleati di Empoli".

Matelica viene dalla sconfitta a Vigarano che ha rallentato un po’ la spedita marcia da cui era reduce (7 vittorie nelle precedenti 8 partite). Empoli, invece, arriva da un netto successo a Battipaglia. Allenate da coach Alessio Cioni, hanno fatto finora un grosso campionato, grazie al secondo miglior attacco del girone (74.4 punti segnati di media) e a un organico di spessore che ha le carte in regola per puntare alla massima serie, da cui Empoli è retrocesso al termine della passata stagione. Arbitrano l’incontro Matteo Bergami di Forlì e Nicola Alessi di Lugo. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket.

m. g.