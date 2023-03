Stasera la Virtus riceve la visita del Bramante Pesaro Civitanovesi in ansia per le condizioni di Felicioni

Felicioni è il primo ad essere allarmato per le condizioni del ginocchio infortunatosi a Foligno. Inquietudini legate alle impressioni infauste che, "ascoltando" il suo corpo, il capitano ha consolidato nelle ore successive al trauma. Cresce dunque la preoccupazione nell’ambiente virtussino in vista della diagnosi dell’ortopedico che è attesa per la giornata odierna. Nel frattempo c’è da concentrarsi sulla partitissima di stasera (PalaRisorgimento, ore 21) contro il Bramante Pesaro nella quartultima giornata della regular season. La capolista contro la 3ª della classe, il miglior attacco contro la miglior difesa del girone. Una vittoria varrebbe oro colato per la Virtus anche per ammortizzare un eventuale, successivo passo falso in casa dell’arrembante Robur Osimo, 2ª a 4 punti dagli aquilotti. Non sarà facile però rintuzzare l’assalto di una squadra che è stata l’unica, finora, a strapazzare Bazani e compagni nello scontro diretto. Successe all’andata, quando i pesaresi s’imposero nettamente (+22) dopo aver fatto "cantare" la Virtus nel 1° quarto. Del resto il Bramante era il favorito dei "bookmakers" in estate e, a dirla tutta, fa strano vederla sbracciare in 3ª posizione col rischio di scivolare addirittura oltre. Anche gli ospiti dovrebbero lamentare un’assenza importante: quella del "lungo" Pipitone, che ha saltato le ultime cinque partite peraltro tutte vinte dal suo team. Il roster pesarese è ben fornito in ogni settore, specie dopo il recente innesto dell’argentino Delfino.