Stasera l’Halley Thunder ospita Umbertide, in palio punti molto pesanti

Turno infrasettimanale per la Halley Thunder che, nella penultima giornata della regular season, ospita al PalaChemiba di Cerreto l’Umbertide (ore 18.30). Si tratta di una sfida molto importante in chiaveplay off. Infatti le umbre sono a quota 24 punti – contro i 26 delle matelicesi – e inseguono lo stesso obiettivo della Halley Thunder. Il successo a Cagliari, comunque, ha permesso alle ragazze di coach Orazio Cutugno di fare un altro passo avanti in classifica e di riacquistare il morale giusto dopo alcune sconfitte rimediate nelle precedenti partite. "Il cammino di questi due anni in serie A2 – spiega il tecnico Cutugno – è proprio lo specchio di come abbiamo affrontato la gara di Cagliari e di come affrontiamo ogni match: con la voglia di fare sempre meglio. Raggiungere i playoff sarebbe un bel premio per questo gruppo, ma anche per tutte quelle persone che non si vedono nel rettangolo di gioco, che però col loro grande contributo ci permettono di proseguire il viaggio. A questo punto dobbiamo considerarci con grande serenità artefici del nostro destino. Quindi l’attenzione massima è rivolta alla sfida contro Umbertide, un’altra di quelle "finaline" che giocheremo col desiderio di migliorarci ancora e col piacere di competere a un livello sempre superiore". All’andata vinsero le matelicesi 74-49, dominando la gara. Dopo la pausa pasquale, il campionato riprenderà nel week end del 15 e 16 aprile con la Halley Thunder impegnata (la domenica alle 18) sul campo di Savona, altra avversaria diretta nella corsa ai playoff. Questa la classifica del girone sud: Empoli 40 punti, La Spezia e Battipaglia 34, Patti 32, Firenze 30, Matelica e Selargius 26, Umbertide e Savona 24, Ancona 18, Roma 16, Vigarano 14, Cagliari e Roseto (hanno una gara da recuperare La Spezia e Cagliari). Oggi arbitrano l’incontro Giambuzzi e Valletta. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Halley.

m. g.