Stati Uniti e Cuba sulla strada dell’Italia

Quattro partite dalla notte appena passata a sabato, la Vnl si conferma fin troppo concentrata. La nostra Nazionale è inserita nel gruppo 1 e tornerà subito in campo domani alle 22.30 per misurarsi contro gli Stati Uniti, quindi venerdì alla stessa ora contro Cuba e infine sabato ma alle 19 si confronterà con la Germania. Dal 21 giugno poi gli azzurri saranno di scena in Europa, a Rotterdam, dove giocheranno contro Iran, Cina, Serbia e Polonia. La Vnl riserverà quindi il viaggio nelle Filippine, infine dai quarti alla finalissima ci si fermerà a Danzica, in Polonia. In totale sono sette gli atleti della Lube convocati dalle rispettive nazionali, oltre ai tre italiani (Anzani si unirà nelle prossime tappe), il francese Chinenyeze, il cubano Yant, l’argentino De Cecco e il bulgaro Nikolov. Il baby ha già esordito da top scorer, 22 punti contro la Cina che però ha avuto la meglio. Come detto nel pezzo principale, la Vnl serve anche per preparare i due grandi tornei che precederanno la SuperLega. Dal 28 agosto al 16 settembre gli Europei (Ancona tra le sedi di gare) e dal 30 settembre all’8 ottobre il torneo preolimpico.

an. sc.