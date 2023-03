Statistiche biancorosse

Sono playoff numero 26 per la Lube, la società biancorossa li ha disputati fin dal suo primo campionato di A1 nella stagione 1995-1996, eliminata nei sedicesimi da Ravenna. Modena e Cuneo erano spesso rivali in quel periodo (nel 2004, nei quarti, ben 5 gare sempre al tie-break contro i piemontesi!) e proprio vincendo un’infuocata serie di semifinale contro Cuneo, con la "bella" al PalaBaldinelli di Osimo, nel 2006 arrivò la prima volta in finale e soprattutto il primo scudetto detronizzando Treviso. Sette finora i trionfi tricolori, il secondo nel 2012 contro Trento, il terzo nel 2014 contro Perugia che stava emergendo ed il quarto nel 2017 contro Trento è stato il primo con Blengini in panca. Dei 7 scudetti vinti, ben 3 sono arrivati nelle ultime edizioni dei playoff, anzi Civitanova ha addirittura sempre disputato la finale tricolore dal 2017. Nel 2018 l’unica andata male, sconfitta da Perugia (la stagione delle 5 finali perse, con Medei), ma è riscatto con gli interessi nel 2019 con De Giorgi (memorabile gara5 al PalaBarton con la rimonta da 2-0 a 2-3). Le ultime cavalcate trionfali, con Blengini, sono iniziate così: nel 2021 secco 2-0 nei quarti contro Modena pur non avendo De Cecco e Leal positivi al virus. L’anno scorso altro 2-0, questa volta ai danni di Monza. Curiosità, solo nel 2006-2007 la Lube ha mancato l’appuntamento con la post season, mentre nel 2019-2020 il torneo è stato sospeso e annullato, con Civitanova in testa alla classifica, per l’emergenza Covid-19.

