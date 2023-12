Stilcasa Falconara batte la Lazio e si qualifica per la Coppa Italia

9

LAZIO

2

STILCASA : Sestari, Soldevilla, Elpidio, Isa Pereira, Boutimah, Tomassini, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Ferrara. All. Domenichetti

LAZIO: Luzi, Siclari, Pascual, Matijevic, Taina, Scarcella, Pantano, Ficeto, Conticelli, Serapiglia, Juntikka, Macchiarella. All. Chilelli

Arbitri: Minardi, Bottini; crono: Paverani

Reti: 1’30’’ pt Boutmah (S), 2’30’’ aut. Siclari (S), 3’54’’ Elpidio (S), 18’31’’ rig. Soldevilla (S); 4’31’’ st Ferrara (S), 6’43’’ Kubaszek (S), 12’35’’ Taina (L), 14’21’’ aut. Soldevilla (L), 14’41’’ Ferrara (S), 15’48’’ Isa Pereira (S), 16’02’’ Sestari (S)

Lo Stilcasa Costruzioni Falconara batte la Lazio in una partita mai in discussione e stacca il pass diretto per la Coppa Italia. La formazione di Domenichetti si impone 9-2 e mette le cose in chiaro già nel primo round, grazie ad una partenza fulminea. Segnano Boutimah, Siclari (nella sua porta, sfortunata deviazione), ed Elpidio, prima del rigore di Soldevilla: all’intervallo è 4-0. Nella ripresa l’allungo con Ferrara (doppietta), Kubaszek, Isa Pereira e Sestari, gol da porta a porta che dà il via all’anticipata festa di Natale falconarese. Lo Stilcasa chiude il girone d’andata al terzo posto, a quota 20 punti. Ora il break, la ripartenza della serie A femminile di futsal a metà gennaio 2024.