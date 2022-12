Su Juantorena il club turco di coach Medei

In Cina è tempo di semifinali playoff per lo Shanghai di Osmany Juantorena. Tanto per cambiare il fuoriclasse italo-cubano dunque può vincere un campionato. La sua squadra, tra le favorite anche perché annovera atleti come Bednorz e Sabbi, ha eliminato il Tianjin e se la sta vedendo con lo Zhejiang, mentre l’altra serie è tra Bejing e Shandong. Il torneo asiatico terminerà il 15 di gennaio e così nelle ultime ore sono ri-circolate varie indiscrezioni di mercato sul futuro dello schiacciatore. A 37 anni Juantorena ha fatto questa esperienza lontano da Civitanova e dall’Italia soprattutto per l’incredibile offerta economica per un periodo di tempo limitato. Tale brevità gli consente di poter continuare nel 2023 con un’altra squadra, nel vecchio continente, entrando a stagione in corso e dando il contributo per la fase clou. Dalla Turchia danno per fatto il suo ingaggio da parte dello Ziraat, club di Ankara portato in auge da un ex coach di Osmany, quel Giampaolo Medei avuto nella sfortunata stagione 2017-2018 e che poi, nel 2021, ha vinto il titolo nazionale turco. Lo Ziraat disputa la Champions ma è ormai eliminato nel girone di Perugia, quindi Juantorena non calcherebbe il taraflex per le gare europee, tuttavia lui ad Ankara ha già giocato nel biennio 2013-2015 con l’altra formazione della capitale, l’Halkbank. Secondo il blog Dal 15 al 15 invece sarebbe il grande sogno di Gianmarco Bisogno, presidente dell’Emma Villas Siena. Beh qui sembra fantamercato considerato che i toscani sono ultimi in SuperLega. A meno che Juantorena non voglia provare a fare una cosa diversa in carriera, non lottare per l’ennesimo trofeo, bensì centrare una salvezza quasi disperata al momento.

Andrea Scoppa