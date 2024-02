Subire una rete da Masiello. La peggiore di tutte le beffe

Quando il destino si prende gioco di te, devi accettarlo. Soffrire. Aspettare. Subire un gol così importante da un giocatore come Masiello che è legato ad una delle pagine più dolorose della storia di una generazione di tifosi bianconeri, è una specie di segnale per tutti. Grandi e piccini bianconeri. Mai abbassare la guardia. Neanche quando un mostro sembra essere vinto, superato, abbattuto. Chiamalo retrocessione, chiamalo negli altri schifosi modi che Ascoli e gli ascolani avevano dolorosamente archiviato. Bisogna tornare, tutti, sugli scudi. Tutti quelli che restano. Che sanno quanto è importante arrivare sani in fondo. E non distrarsi. Quando aspetti un rigore dal Var, quando vedi che sta arrivando in porta uno che, pur non avendoti ancora segnato, anni fa ti ha ferito quasi a morte. Passerà…