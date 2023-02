Obiettivo centrato in casa Valdichienti Ponte che conquista i primi tre punti del girone di ritorno, con un "colpaccio" allo stadio "Diana" dove è riuscita a superare di misura (2-1) l’Osimana dopo una sfida equilibrata e a tratti spigolosa. "È un risultato – spiega il tecnico verdefluo Dario Bolzan – che dipende dal punto di vista di come lo si valuta. Se lo analizziamo in funzione dell’ultimo periodo, si tratta di una vittoria di fondamentale importanza per noi, ma dall’altro lato, eravamo abituati a questo tipo di prestazione, ed è così che lo voglio vedere. Una vittoria meritata, anche perché il nostro percorso in campionato diceva che eravamo in grado di ottenere dei successi contro chiunque". Un risultato positivo che mette il buon umore in vista dell’impegno di domani, quando i calzaturieri saranno di scena (fischio d’inizio alle 14.30) tra le mura amiche, per affrontare la formazione umbra del Branca 1969, gara d’andata valida per la prima giornata della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. "Ora – aggiunge – dovremo concentrarci su questo impegno. Ci siamo già lasciati alle spalle quanto è successo domenica e abbiamo iniziato a lavorare in funzione del Branca; pertanto, faremo il possibile per farci trovare nelle migliori condizioni. Affronteremo una buona squadra, ed ho anche avuto l’opportunità di vederla dal vivo, che sta conducendo un ottimo campionato, composta da giocatori di valore e tra le sua fila può contare su un top player come Ettore Marchi, elemento con trascorsi in B e C, ancora capace di spostare gli equilibri. Saranno due partite molto complicate, perciò l’ideale sarà sin da subito metterci in una situazione favorevole, però ogni partita avrà una storia a sé".

d. p.