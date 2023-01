Successo della Kos Group Ghione al rientro

"Non potevamo chiedere di più a questo inizio 2023": è entusiasta il presidente Mario Ferraresi dell’avvio della Santo Stefano Kos Group che ha battuto nettamente (101-51) Porto Torres nel campionato di serie A di basket in carrozzina. "Bene il rientro di Ghione e in generale l’atteggiamento della squadra" ha aggiunto coach Roberto Ceriscioli. È stato, in effetti, un rientro attesissimo dopo oltre un anno di assenza dai campi: il giocatore ha messo a referto la bellezza di 31 punti e poi assist, rimbalzi, palle rubate e carattere a quantità industriali. Il tutto arricchito da un grande spirito di squadra in cui ciascuno ha fatto un passo indietro per valorizzare il compagno in un momento così importante. E poi, come diventata una piacevole consuetudine del campionato, il coach dei portopotentini designa il suo Mvp del match, guardando oltre il referto: "Matteo Veloce – dice il tecnico - per lui due bei canestri e tanto lavoro a servizio della squadra". Da sottolineare, poi, una sorta di piccolo record per il basket con la formazione di coach Ceriscioli che è stata in grado di mandare a referto la bellezza di 11 giocatori, a quota 0 solo Max Ramos, comunque utilissima alla causa e sempre sul pezzo in campo.