Sulla Riviera delle Palme la seconda tappa dell’Adriatic Series Sara Durazzi e a Thomas Burr conquistano i titoli regionali

Ieri si è svolta la seconda tappa di Adriatic Series, il Triathlon sprint coordinato da Raffaele Avigliano, che ha visto ai nastri di partenza 187 atleti (150 uomini e 37 donne). arrivati da più parti della Penisola, da Taranto a Salò. I concorrenti si sono sfidati sulla distanza di 750 metri in mare, poi un giro unico in bici di 20 chilometri e infine 2 giri da 2.500 metri a piedi sul lungomare, prima di arrivare a tagliare l’arco della finish line. Novità di quest’anno, i portacolori dei team marchigiani più veloci hanno indossato la maglia di campioni regionali. In palio anche punti importanti per il rank generale del circuito Adriatic Series. La classifica maschile ha visto sul gradino più alto del podio Federico Perticari (Cesena Triathlon), seconda piazza per Emiliano Tassinari (Idem) e terzo posto per Elia Zenobi (Roschiani Triathlon). In campo femminile primo posto per Sofia Spreafico (T. D. Rimini) seconda classificata Alessia Righetti (Idem), terza Sara Durazzi (Grottini Team Recanati). In entrambe le categorie vi è stato il pieno successo di ragazzi e ragazze provenienti dalle zone alluvionate che fino a poche ore prima avevano spalato fango, come ha fatto notare l’organizzatore Avigliano. Il titolo di campione regionale è andato a Sara Durazzi di Recanati e a Thomas Burr (Flipper Triathlon) di San Benedetto, giovanissimo al primo anno che in classifica generale figura al sesto posto.

Marcello Iezzi