Supercoppa 2023 a quattro con Itas, Piacenza e Perugia

La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto il quadro delle partecipanti alla Supercoppa 2023. A prendere parte al primo evento della prossima stagione agonistica saranno le due finaliste scudetto che si daranno battaglia da oggi e potenzialmente fino al 14 maggio, la vincitrice della Coppa Italia (Gas Sales Bluenergy Piacenza) e la meglio posizionata in regular season (Sir Safety Susa Perugia). Va specificato che Trento avrebbe due diritti di qualificazione in mano (come finalista e come perdente della finale di Coppa Italia), liberando così uno "slot" per la meglio classificata nella fase regolare. In caso di più diritti in capo alla medesima squadra o a più squadre, i pass infatti vanno allae migliorei classificatae al termine della regular season precedente. Alla prossima Champions vanno Lube, Itas e chi la spunterà nella serie per il 3° posto tra Piacenza e Milano, con la perdente che invece farà la Cev. Quattro squadre infine si contendono la coppa consolazione, la Challenge, nei playoff 5° posto.

Andrea Scoppa