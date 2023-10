Supercoppa e Champions, ecco gli altri fronti

Per il secondo anno consecutivo la Supercoppa verrà messa in palio nel ponte di Ognissanti. Il primo trofeo stagionale si svolgerà dopo i primi due turni di campionato e si giocherà a Biella. Vi parteciperanno Itas Trentino in quanto campione d’Italia, Cucine Lube Civitanova come finalista, Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha alzato la Coppa Italia e la Sir Safety Susa Perugia per il miglior piazzamento in regular season. Si comincerà martedì 31 ottobre alle 17.30 con Trento-Perugia, quindi alle 20.30 l’altra semifinale tra Civitanova e Piacenza. La finale andrà in scena mercoledì 1 novembre alle 17. La Champions League invece comincerà a fine novembre. La Lube, che ha ottenuto la qualificazione grazie alla finale Scudetto, è stata inserita gruppo E assieme ai belgi del Maaseik e ai cechi del Praha. Resta da scoprire la quarta avversaria, teoricamente la più scarsa poiché proveniente dai turni preliminari in corso di svolgimento. Di certo sarà la prima formazione che i biancorossi sfideranno, appuntamento mercoledì 22 novembre alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Dopo l’esordio in casa, la settimana seguente ma con data ancora da definire, la Lube si misurerà in Repubblica Ceca contro il VK Lvi Praha. Martedì 12 dicembre alle 20.30 altra trasferta, in Belgio per il terzo match contro il Greenyard Maaseik. Il 21 dicembre alle 20.30 a Civitanova il ritorno con Praga, tra il 9 o 10 gennaio viaggio nella tana di chi uscirà dai preliminari. Infine il 17 gennaio alle 20.30 la sfida in casa al Maaseik.