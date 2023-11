Svetta la leadership di Bamforth. Bene Totè

Bamforth 8 Sicuramente il migliore in campo della formazione pesarese: non tanto per i punti segnati, quanto perché ha messo in mostra leadership. E lo ha fatto prendendo spesso in mano la squadra in posizione di play. Pesantissimo il tiro da 3 nel finale quando Treviso era tornata a meno 10, facendo correre un brivido lungo la schiena dei tifosi. Questa di Bamforth è forse la miglior prestazione da quando veste la maglia biancorossa. Chiude con 1 su 3 da sotto, 6 su 8 dalla distanza, 3 su 3 nei liberi; ha portato a casa 7 rimbalzi (secondo solo a Mockevicius) ed anche 5 assist.

Visconti 6 In campo tanto ed ha dato il suo contributo al risultato finale perché è comunque uno che si fa sentire sotto il profilo difensivo. Fattore questo che va a compensare la non brillante prestazione al tiro anche se mette dentro una bomba quando serviva: ultimo quarto. Chiude con 1 su 2 da sotto, 1 su 4 da fuori.

Tambone 6,5 Al di là di quello che combina in campo, è ormai un punto fondamentale di questa formazione perché viaggia su due binari, quello di play ed anche di guardia. Non spreca niente, difende e mette dentro canerstri quando conta. Non a caso il giocatore più utilizzato da Buscaglia: 33 minuti in campo. Chiude con 1 su 3 da sotto e 2 su 5 da fuori. Anche 8 assist sebbene la storia degli assist – ma questo vale per tutti e non solo per lui – sia come il lancio delle caramelle durante il carnevale.

Mazzola 6 Porta a casa 8 rimbalzi che non sono male all’interno di un gara dove non poteva agitarsi più di tanto perché non c’era alternativa in quel ruolo con Ford fermo. Chiude con 0 su 2 da sotto e con 3 su 6 da fuori.

Totè 7,5 Ormai in attacco con squadre di pari livello fa quello che vuole ed anche contro Treviso ha fatto quello che voleva, anche un po’ l’americano: chiude con 7 su 10 al tiro e con 6 su 8 nei liberi.

McCallum 6 Ad un certo punto ha fatto vedere che la filigrana c’é piazzando un uno contro uno di alta scuola: la cosa migliore è la penetrazione. Chiude con 4 su 7 da sotto e 0 su 2 da fuori.

Bluiett 6 Più coinvolto rispetto ad altre gare ed in alcuni tratti anche incisivo e dentro la partita. Non una gara anonima la sua. Chiude con con 2 su 2 da sotto e 2 su 3 da fuori. Ha portato a casa anche 5 buoni rimbalzi.

Mockevicius 6 Vuoi arrivare in vetta? Allota hai bisogno dello ‘spallone’ che chiude sotto l’area dei 3 secondi. Eccolo: 8 rimbalzi in 16 minuti con 1 su 1 da sotto.

