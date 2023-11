Sylla sbaglia ma poi ci mette la testa. Vis, un punto quando sembrava finita

Vis Pesaro

VIS (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Di Paola, Pucciarelli; Sylla. All. Banchieri. A disp. Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Peixoto, Loru, Mattioli, Foresta, Mamona, Rossetti, Kemayou.

AREZZO (4-3-3): Borra; Montini, Masetti, Risaliti, Coccia; Settembrini, Bianchi (1’ st Foglia), Mawuli (13’ st Damiani); Pattarello (42’ st Chiosa), Crisafi (32’ st Kozak), Gaddini (1’ st Guccione). All. Indiani. A disp. Ermini, Landucci, Lazzarini, Iori, Zona, Castiglia, Poggesi, Gucci.

Arbitro: Peletti di Crema.

Reti: 16’ st Pattarello, 46’ st Sylla.

Note – Serata ventosa, spettatori 1.528 (603 abbonati, 152 ospiti), incasso 11.573 euro (3.529 rateo abb.); ammoniti Mawuli, Banchieri (all.), Tonucci, Di Paola, Damiani, Da Pozzo; angoli 6-1; rec. 3’ + 6’.

Youssouph Sylla croce e delizia. Si divora i gol facili, segna quelli difficili ed evita alla Vis una sconfitta pesante. Alla sua maniera: di testa a centro area. Rivedibili invece le sue conclusioni pedestri: quella che avrebbe potuto subito indirizzare la partita della Vis, gentile omaggio su retropassaggio corto di Masetti, tiro centrale per il salvataggio sulla linea di Risaliti; e quella fornita da Valdifiori, destro deviato. Il centravanti (terzo centro) però è fatto così: prendere o lasciare. Nel bel clima del Benelli, con la curva Prato a cantare all’inizio ‘Forza Toscana’ ed esporre uno striscione di vicinanza, la Vis non avrebbe meritato di perdere, pur meno lucida di altre volte. Efficace in pressione, dove sono stati conquistati i palloni più ghiotti; meno in costruzione. Testarda nelle palle lunghe, poco qualitativa. All’Arezzo è bastata una giocata di pregio per sfiorare la vittoria, quando Guccione e Pattarello hanno combinato l’uno- due sulla fascia saltando Zagnoni (assenti i raddoppi) e liberando l’esterno per un sinistro micidiale. Unica palla gol della partita degli amaranto, a disegnare una strategia chiara: Indiani, privo di Gucci, ha chiesto ai suoi di stringere i denti nel primo tempo, lasciandosi i cambi pesanti nella ripresa. Alla Vis non sono bastate tre occasioni importanti nella prima frazione: detto di Sylla, la terza è stata servita da Zoia sulla corsa di Pucciarelli: sinistro incrociato e il palo a negare il gol.

‘Puccia’ pericoloso anche in avvio di ripresa, girata a lato nello stretto. Poi s’è temuto il peggio dopo lo svantaggio, quando la squadra ha perso le misure e la convinzione. Biancorossi incapaci di innescare il nuovo entrato De Vries (già spento di suo) e vivi solo con i piazzati: Sylla incorna sull’esterno rete da angolo, Tonucci in versione centrattacco vede negarsi il pari da Borra, infine Sylla stacca alla perfezione in pieno recupero sulla punizione pennellata da Di Paola. E procurata da Zoia. Per la Vis è il quarto risultato acciuffato in rimonta e il settimo utile consecutivo. Utile fino a un certo punto, vista la sequela di pareggi. Ma uscirne sconfitti sarebbe stato un dramma. Ora la doppia sfida esterna col Cesena, mercoledì in coppa e domenica in campionato. Servirà qualcosa in più del carattere.