Tabù infranto La Vuelle espugna l’Astronave

Carpegna Prosciutto

96

Bertram Tortona

92

CARPEGNA PROSCIUTTO : McCallum 4, Bamforth 19, Bluiett 13, Visconti 14, Ford 5, Maretto ne, Tambone 11, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Totè 12, Mockevicius 12. All. Buscaglia.

BERTRAM TORTONA: Baldi ne, Dowe 18, Candi 6, Errica ne, Strautins 2, Baldasso 9, Severini ne, Basile, Daum 21, Weems 20, Thomas 10, Radosevic 6. All. Ramondino.

Arbitri: Giovannetti, Perciavalle, Capotorto.

Note – Parziali: 20-29, 48-45, 64-72. Tiri liberi: Pesaro 1720, Tortona 1219. Tiri da 3 punti: Pesaro 1126, Tortona 827. Rimbalzi: Pesaro 27, Tortona 35. Usciti per falli: Tambone. Spettatori: 5.140.

La Vuelle spezza l’incantesimo dopo una battaglia sofferta ma vitale, un successo di squadra con sei uomini in doppia cifra e il miglior Visconti della stagione, che quando Tortona sembra scappare per la seconda volta la tiene lì con le sue bombe ritrovate. Una serata intensa anche sugli spalti, coi soliti cinquemila che non hanno mollato nonostante la diretta tv in chiaro. E’ un segnale per Bamforth e compagni, con Scott che prende subito in mano le redini del match (16-11 al 6’). Ma quando sembra che l’inerzia sia in mano ai biancorossi, si spegne di nuovo la luce come purtroppo sta capitando (troppo) spesso in questo inizio di stagione senza un reale motivo. Attacchi affrettati, difese meno attente che concedono rimbalzi d’attacco a Tortona. La squadra di Ramondino piazza un break di 15-0 che gela l’astronave con Weems che pare quello della Virtus. Buscaglia aumenta il tonnellaggio con l’ingresso di Mockevicius e qualcosa cambia, poi Bluiett scalda la mano nel secondo periodo e con 7 punti di fila ricuce lo strappo fino alla parità al 13’ (31-31). Visconti sorpassa e Tambone aumenta il vantaggio dall’arco (37-33 al 15’). Sul ribaltamento però c’è un fallo dubbio: il capitano protesta e prende tecnico, seguono 3 liberi per Dowe che riacciuffa Pesaro mentre il pubblico protesta per la decisione arbitrale, ci stava lo sfondamento. Sale di livello la partita di Totè e Pesaro va all’intervallo in vantaggio.

Ma l’inizio ripresa è sconcertante: la Vuelle va di nuovo in bambola e prende un altro break terrificante (14-0) che sembra aprire la strada a un nuovo disastro (48-59). Buscaglia cambia tutto: dentro Tambone, Ford e Mockevicius in un colpo solo per alzare la difesa ed è proprio il lituano a rompere il digiuno con un gioco da tre punti, ma all’ultimo riposo Tortona è ancora avanti con Baldasso. Tambone è gigantesco e insieme a Visconti ribatte colpo su colpo allo scatenato Daum, poi è Bamforth a firmare il sorpasso (76-75) ma la Bertram non s’arrende e rimette alle corde Pesaro con un mini parziale di 4-0 a 5’ dal gong. E’ ancora Visconti a riprendere la coda di Tortona (79 pari) e poi a sparigliare le carte dalla lunetta, ma Weems impatta ancora e Dowe sorpassa (82-83) per l’ultima volta a 3’ dalla fine. Coraggiosa l’entrata di Ford per l’84-83, il quinto fallo di Tambone è da mani nei capelli, McCallum rimane in panca e questa sarà una situazione da affrontare prima o poi. L’instant replay restituisce palla ai biancorossi e l’alley-hoop di Totè fa esultare il palas (86-83), lo striscione del traguardo è vicino e dalla lunetta i biancorossi mettono in freezer la prima, sudata, vittoria casalinga.

Elisabetta Ferri