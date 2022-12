Taglio del nastro ai quattro campi di Morrovalle

Taglio del nastro per i rinnovati quattro campi da gioco della bocciofila di Morrovalle, un momento atteso da tempo e celebrato alla presenza del vicesindaco Fabiana Scarpetta assieme al consigliere comunale Chiara Marinacci, oltre ovviamente al direttivo della società sportiva. "A nostre spese – spiega Luca Scocco, presidente della Bocciofila Morrovalle – abbiamo realizzato il manto sintetico mentre il Comune si è occupato nel dotare la struttura di un impianto di illuminazione a led e fotovoltaico. Si è trattato di un restyling fatto in vista del prossimo campionato di serie B, inoltre, adesso questi spazi potranno essere utilizzati per organizzare eventi extra sportivi come feste e veglioni". L’impianto di Morrovalle si presenta così pronto a ospitare anche le varie gare che solitamente la bocciofila organizza richiamando molti giocatori qualificati.