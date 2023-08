Tamberi e Barontini La coppia ’mondiale’

Meno di una settimana e poi scatterà l’appuntamento con i Mondiali all’aperto di atletica in programma quest’anno a Budapest. Dove a difendere i colori azzurri ci saranno gli anconetani Gianmarco Tamberi e Simone Barontini rispettivamente nelle specialità di salto in alto e negli 800 metri. La rassegna iridata inizierà sabato prossimo per chiudersi poi domenica 27 agosto.

Il primo a gareggiare sarà Gianmarco Tamberi che inizierà a saltare domenica mattina, alle ore 10:35, quando prenderà il via la gara di qualificazione alla finale di salto in alto. Con capitan Tamberi in azzurro ci saranno anche Marco Fassinotti e Stefano Sottile. La finale dell’alto invece sarà in programma due giorni dopo, martedì 22 agosto, con inizio alle ore 19:55.

Gimbo, 31 anni, dopo aver saltato per non rischiare infortuni la rifinitura otto giorni fa nella tedesca Heilbronn viste le condizioni meteo proibitive con pioggia, vento e freddo, è sceso in questi giorni assieme al suo entourage al centro di preparazione olimpica di Formia. Tamberi andrà all’assalto dell’unica perla che gli manca in una carriera fantastica. Quel mondiale all’aperto che gli è sfuggito l’anno passato quando in Oregon si fermò ai piedi del podio, quarto, nell’iride di Eugene che incoronò campione il suo amico Mutaz Essa Barshim che sarà anche quest’anno l’uomo da battere. Ma adesso sembra essere un altro Gimbo.

Dai problemi fisici messi alle spalle al cambio di guida tecnica dopo la separazione con il papà coach Marco (ora l’altista dorico è allenato da Giulio Ciotti).

Ma non ci sarà solo Tamberi (Fiamme Oro) nella rassegna iridata di atletica, ma anche un certo Simone Barontini, classe 1999, annunciato in grande forma dopo il successo nel campionato italiano degli 800 a fine luglio a Molfetta con tanto di primato personale (1.44’.50’’) e minimo centrato per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Il ragazzo delle Fiamme Azzurre entrerà in scena nella sua specialità, gli 800 metri, martedì 22 agosto con la prima batteria in programma alle ore 19:20.

Oltre a Simone Barontini negli 800 metri a indossare i colori della Nazionale ci saranno anche Tecuceanu e Pernici. L’eventuale semifinale per Barontini è fissata alle ore 20:50 di giovedì 24 agosto, mentre la finale è programmata per sabato 26 agosto alle ore 20:30, penultimo giorno di gare iridate.

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha convocato 78 atleti per un mondiale che vede in totale la partecipazione di oltre duemila atleti.

Anche quest’anno poi la squadra azzurra potrà contare su Casa Italia. L’Hospitality House dell’atletica italiana avrà infatti sede presso il prestigioso Museo Ludwig, una iconica struttura, famosa in tutto il mondo, dedicata all’arte moderna, situata a poche centinaia di metri dallo stadio che ospiterà le gare del Mondiale.

Michele Carletti