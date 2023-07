Tamberi ’salta’ secondo in Polonia "Giornata positiva ma non ho trovato il ritmo"

Stavolta il duello l’ha vinto il qatarino Mutaz Barshim, ma il risultato fatto registrare ieri in terra polacca da Gianmarco Tamberi equivale quasi a una vittoria. L’altista dorico salta 2,34 migliorando di cinque centimetri il primato stagionale al termine di una gara di salto in alto emozionante e spettacolare che lo vede secondo. Chorzow è una pedana che porta bene a Tamberi visto che in tre settimane è salito due volte sul podio nello stadio Slaski. Prima la vittoria nell’alto agli Europei a squadre, con 2,29 che prima di ieri era il suo miglior risultato stagionale, Ieri l’argento dietro solo a un grande Barshim che nel salto a 2,36 da dentro o fuori fa il numero dopo due errori a 2,34. Resta comunque splendida la gara dell’atleta delle Fiamme Oro nell’ottava Diamond League. Per il marchigiano è l’ennesima dimostrazione di classe e di carattere. Un progresso di cinque centimetri sul primato stagionale che lo riporta ai migliori livelli dell’anno scorso, il 2,34 della finale vincente nel circuito dei diamanti a Zurigo. Gimbo oltre all’errore a quota 2,34 e poi ai tre di fila a 2,36 aveva sbagliato anche a 2,20, 2,27 e 2,30. Il 2,36 sfiorato al secondo tentativo però fa ben sperare per il futuro. Terzo il tedesco Tobias Potye a 2,34 ma con un maggior numero di errori. Un Gimbo spettacolare nei suoi salti, come suo solito. Ai 2,24 mima un ’gancio’ da pugile. Ai 2,30, centrato al secondo salto, sfiorando l’asticella che però non cade, urla tutta la sua felicità, sprigionando la sua proverbiale grinta. Poi il duello con l’amico fraterno Barshim perso, ma "è una giornata super positiva – le parole di Tamberi – con un’ottima prestazione. Certo, sarebbe sempre bello uscire da vincitore e resta un po’ di rammarico per il secondo posto. Ma quasi preferisco così a un mese dai Mondiali, rimanere con la voglia dentro, non completamente soddisfatto. Non ho trovato subito il ritmo, soltanto alla fine ci sono riuscito".

Michele Carletti