Tamberi tradito dal meteo "Dispiace, ma sto bene"

di Michele Carletti

Stoccolma da dimenticare per Gianmarco Tamberi. E non certo per la sua condizione fisica o tecnica, ma per il meteo avverso che ha condizionato e non poco il settimo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Freddo e pioggia nella capitale svedese, diluvio e quindici gradi di temperatura. Quando è così, se non è proprio un campionato europeo, un mondiale o una Olimpiade, Gianmarco Tamberi fa fatica. Tanto che ieri ha compiuto appena cinque salti, centrando solo un misero 2,12 alla seconda prova e sbagliando poi tre volte a 2,16 con un sesto posto finale. Che non pregiudica niente, perché una settimana prima a Chorzow, nell’Europeo a squadre, il dorico delle Fiamme Oro aveva dimostrato di stare bene firmando 2,29 all’esordio in gara del 2023. Debutto da dimenticare invece nella Diamond League 2023, challenge che vince da due anni di fila. "In queste condizioni è sempre complicato – commenta infreddolito il campione olimpico dell’alto, 31 anni –. Perché nei meeting si va per cercare la misura e quando c’è da cambiare l’obiettivo, pensando solo al piazzamento, non riesco a stimolarmi. Chi salta di forza è meno svantaggiato, ma devo trovare il modo anche di interpretare queste gare e faccio il mea culpa".

Lui predilige la velocità e sulla pista svedese, alquanto bagnata, non era certo l’ideale correre forte, anche perché c’era il rischio di farsi male. La carica dell’immediata vigilia, ma anche mostrata sui social a poche ore dallo start, l’ha persa in pedana. "Mi ero anche tagliato la mezza barba, sapevo che c’era da combattere. Agli Europei dell’anno scorso pioveva e ho vinto, però qui è diverso. Dispiace, ma fisicamente sto benissimo come ho dimostrato nello scorso weekend". Tamberi tornerà in gara fra due settimane ancora in Polonia, sempre a Chorzow. Prima ci sarà il chiarimento con il presidente della Fidal Stefano Mei. Potrebbe avvenire già oggi, "anche se già nei giorni scorsi abbiamo parlato un’oretta – ha confidato Tamberi davanti ai microfoni Rai –. Mi ha chiamato anche ieri (sabato, ndr), ma alla vigilia di una gara sono super concentrato solo sulla competizione". La gara di ieri di salto in alto è stata vinta dal neozelandese Hamish Kerr che va a prendersi il primo posto con 2,24 davanti al belga Thomas Carmoy (2,20) e all’ucraino Andrii Protsenko (2,16). Che non sia giornata per i saltatori lo dimostra anche l’ultimo posto, nono, del coreano Woo, uno dei favoriti alla vittoria, con tre errori ai 2.16 sua misura d’esordio.