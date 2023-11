Tambone-Garibaldi suona la carica ai compagni. McCallum ‘spettatore’ anche nel finale di gara

McCallum 5 Se non è una caso poco ci manca. A sedere nell’ultimo quarto. A sedere anche quando Tambone esce per falli. Ha dato l’impressione nel primo tempo di giocare soprattutto per il suo tabellino senza dirigere il gioco. Gara brutta. Chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Bamforth 6,5 Si riscatta nel finale quando spetta a lui dirigere il gioco. Alcune conclusioni cercate con determinazione e anche alcuni scarichi per i compagni: positivo. Ha dato una mano quando contava. Chiude con 3 su 6 da sotto e 3 su 7 da fuori. ha 4 assist.

Bluiett 5 Ha giocato nell’isola che non c’è: i primi minuti di gara quando il pallone pesa zero. Poi non si è più visto e di lui si sono perse le tracce. Partita davvero insufficiente anche se esce con 13 punti nei 32 minuti che è stato in campo. I numeri sono questi: 4 su 4 da sotto, 1 su 5 da fuori ed anche 4 palle (pesanti) perse per strada in momenti delicati.

Visconti 7 Ha difeso duro, si è speso e nel finale si è messo in coda a Tambone perché su 14 punti segnati 11 arrivano negli ultimi dieci e tutte bombe. Bella partita la sua: sicuramente un protagonista di questa vittoriua. Chiude con 0 su 1 da sotto e 3 su 4 da fuori ed ha un 5 su 5 nei liberi.

Ford 6 Raccoglie legna soprattutto sotto i tabelloni perché anche questo giro risulta il miglior rimbalzista della Vuelle con 7 palle arpionate. Ma in attacco non si sente: chiude con 1 su 1 da sotto, 1 su 3 da fuori. Buoni 4 assist.

Tambone 8 Per dirla chiara e dirla tutta, senza di lui si faceva poker. Di sconfitte. Perché è stato lui il giocatore chiave di questo incontro. Nell’ultimo quarto ha cambiato marcia sia mettendo dentro bombe importanti, ma soprattutto ha cercato di innescare i compagni con alcuni passaggi per i lunghi terminati a buon fine. Ha dato la carica ad un gruppo che stava tentennando. Bene anche in difesa. Chiude con 1 su 4 da sotto e 3 su 6 da fuori con l’aggiunto di 5 assist pesanti.

Mazzola 5,5 Una partita da gregario senza particolari acuti. Ma utile. Chiude con 2 su 2 da sotto con 2 su 2 nei liberi e 3 rimbalzi.

Totè 6,5 Parte bene con alcune belle conclusioni al... volo. Dà una mano nel finale in una gara non per i lunghi. Chiude con 5 su 6 da 2, 4 rimbalzi ma 3 palle perse.

Mockevicius 6,5 Porta a casa 6 rimbalzi in 12 minuti. Non male. Chiude con 5 su 6 al tiro sbagliando un rigore. Da rivedere quando i minutaggi si allungheranno.

m.g.